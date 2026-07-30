西洋流行音樂（Pop Music）大致興起於一九五○年代，涵蓋爵士樂 （Jazz）、藍調音樂（Blues）、鄉村音樂（Country）、民謠（Folk）、搖滾音樂（Rock）等多種風格。小學時，我曾跟隨父親觀賞西部電影，例如「大江東去」（River of No Return），因此深深著迷於其中的主題音樂，電影中的歌曲旋律優美，充滿濃厚的西部風情，至今仍令我印象深刻。也就是從那個時候開始，我與西洋流行音樂結下了不解之緣。

到了初中、高中時期，我更迷上了鄉村西部音樂（Country Western）以及軟式搖滾（Soft Rock）。當時的資訊遠不如今日發達，想要聽到最新的西洋歌曲，主要只能依靠廣播電台或向同學借唱片欣賞。每當聽到喜歡的歌曲，我總會反覆聆聽，努力記住旋律和歌詞，甚至將歌詞抄錄下來反覆閱讀。

由於喜歡哼唱這些歌曲，我經常在教室裡唱給老師和同學聽。除了怡情養性之外，我也從歌詞中學到許多英文生字和俚語。例如Bread不僅是「麵包」的意思，也可作為「錢」的俚語，而Bread同時也是一個知名樂團的名稱。當然，我也學到了一些不完全符合文法規則的用法，例如歌詞中常會以「don't」取代第三人稱單數應使用的「doesn't」，每當被英文老師聽到，總免不了受到一番糾正。不過現在回想起來，這些經驗反而讓英文學習變得更加生動有趣。

聽歌的另一項好處，是能夠了解西方的文化與民俗。例如強尼馬賽斯（Johnny Mathis）於一九五七年唱紅的歌曲「The Twelfth of Never」，一九七四年時，我曾向幾名居住在台北的美國朋友請教這個歌名的含義，沒想到他們竟也不甚了解。後來才知道，「The Twelfth of Never」其實表示「直到永遠」或「永不改變的愛意」，是一種帶有浪漫色彩的通俗說法。從這件小事中，我體會到語言與文化往往密不可分，而流行歌曲正是認識異國文化的最佳途徑之一。

一九六八年至一九七二年間，我經常收聽台北的西洋流行音樂廣播節目，主持人包括陶曉青、余光、史東、亞琪等人。其中我最喜歡陶曉青小姐的節目，因為她每周都會介紹Cash Box音樂排行榜，而且英文咬字清晰標準，知識淵博。每當排行榜公布時，我總會特別留意有哪些新歌進榜，又有哪些歌曲持續受到歡迎。史東則年輕有活力，主持風格充滿朝氣，可惜不久後便出國留學了。

此外，當時的美軍電台也是我吸收搖滾音樂知識的重要來源。其中的「Time Machine」節目經常播放告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）歌曲，以及五、六○年代的經典老歌。透過這些節目，我不僅認識了許多著名歌手與樂團，也逐漸了解西洋流行音樂的發展脈絡。

由於長期接觸西洋流行音樂，我對推廣這類音樂的熱情也日益增加。一九七三年，就讀師大生物系二年級時，我曾在系上舉辦一場西洋流行音樂分類介紹會，並播放自己收藏的各類唱片，吸引不少同學對西洋流行音樂產生興趣。看到大家專注聆聽、熱烈討論，我感到十分欣慰。當時有個學妹興沖沖地向我推薦一本新創刊的熱門音樂雜誌，我立刻訂閱了一年，不料三個月後，該雜誌因銷路不佳而停刊，令人頗感惋惜。

然而，我與搖滾音樂的緣分並未因此中斷。大學三年級時，在歡送四年級學長的晚會上，我曾與幾名同好登台表演「Take Me Home, Country Roads」、「Let It Be Me」等五首流行歌曲，一時造成不小的轟動。雖然我們都不是專業歌手，但憑著對音樂的熱愛，依然獲得不少掌聲與喝采，那次演出也成為我大學生涯中一段難忘的回憶。

可惜的是，隨著年歲增長，我與搖滾音樂的緣分也逐漸淡薄，除了偶爾在零星場合獻唱之外，一九八○年出國留學後，由於學業繁忙，便漸漸與這段音樂歲月疏遠了。然而，每當偶然聽到昔日熟悉的旋律，那些青春歲月的記憶仍會立刻湧上心頭，彷彿時光倒流一般。

回顧往昔，我依然覺得一九六○至一九八○年代的搖滾音樂最為動聽。或許每個人都會對自己年輕時代的音樂懷有特殊情感，而對我而言，那些歌曲不僅是旋律與歌詞，更承載著求學、成長、友誼與夢想的記憶，它們陪伴我走過青春歲月，也成為人生旅途中最珍貴的一部分。每當再次聆聽這些經典老歌，我總會想起那段充滿理想與活力的黃金年代。