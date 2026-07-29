「媽，妳頭髮呢？」我站在院門口，幾乎認不出迎面走來的那個人。媽媽頭上那條烏黑發亮的長辮子不見了，取而代之的是參差不齊的短髮，像被鉸過似的，東一茬、西一茬貼在耳邊。

「好看嗎？」她笑著摸摸自己的頭，我一個勁地搖頭。她的長髮多好看啊，散開來像瀑布，編成辮子像喜鵲。她和爸爸的結婚照上，那兩根粗辮子垂在白襯衫上，笑得像春天的花。

媽媽的臉忽然拉下來：「閉眼。」我不敢違拗，乖乖閉上眼睛。一陣窸窸窣窣的響聲，接著有什麼東西在我頭頂晃動。「眼睛睜開。」媽媽把一件白襯衫舉在我面前，嶄新的，帶著布料特有的漿洗味兒。

我還沒來得及伸手，她又說：「再閉眼。」等我再睜開，一雙回力小白鞋，白得晃眼，膠皮味兒衝進鼻子裡。我尖叫著跳起來。

那天晚上，我躺在被窩裡反覆摸那雙鞋，又爬起來把白襯衫套在睡衣外面，對著窗外的月光照了又照。媽媽坐在床邊看著我，嘴裡念叨「臭美」，眼裡卻亮晶晶的。

其實我知道。前些日子，我把「六一」要上台表演的消息告訴她時，她先是笑著誇我有出息，轉身的瞬間，我看見她眉頭皺了一下，像被針扎了一下。

往年這個時候，媽媽早就扯了白色的確良布，請裁縫給我做新衣裳了。可今年，爸爸的病把家裡的錢花得精光，還欠了一屁股債。我什麼也沒說，悄悄打算第二天去學校告訴老師：「我不參加了。」可我捨不得，上台表演，那是我做夢都想的事。

就在我準備開口的這天傍晚，媽媽從鎮上回來了，頂著一頭參差不齊的短髮。後來我才知道，鎮上收頭髮的販子嫌她的頭髮不夠長，只肯出四十塊（人民幣，下同），媽媽跟人家磨了半小時，那人又加了五塊。四十五塊，媽媽買了白襯衫和回力鞋，一分不多，一分不少。媽媽的頭髮，值四十五塊錢。

從那以後，媽媽開始養頭髮，她再也不肯輕易剪掉，哪怕長了也忍著不剪，專等著收頭髮的人來。她嫌頭髮長得慢，隔三差五就讓我幫她量，長了一指，又長了一指。她對著鏡子梳頭，小心翼翼的樣子，像怕弄壞了一張鈔票。可她的頭髮，再也沒有長到結婚照上那麼長。

後來爸爸的病好了，家裡的日子一天天好起來。媽媽再沒賣過頭髮，可她也不留長髮了，永遠是齊耳短髮，乾淨俐落。如今媽媽老了，頭髮花白，還是短髮。

可我永遠記得，那年「六一」的前一天傍晚，夕陽照在院子裡，媽媽從鎮上回來，長髮沒了，換來我一身嶄新的行頭。她在暮色裡衝我笑，短髮被風吹得亂七八糟。那是我見過最好看的媽媽。