端午節 早已過去了，可是媽媽的鼎罐鹼水粽味道，還一直在我的記憶裡迴旋。

過節那天，大兒子知道我想媽媽了，想吃媽媽從前包的鼎罐鹼水粽，就說帶我去一個地方。七拐八彎走進老巷深處，剛轉過青石板的牆角，就飄來一縷熟悉的鹼香、粽葉香、糯米香，還有柴火的山野清香。抬頭一看，是一戶人家的柴火灶，灶上有一個被煙火熏得烏黑的大鼎罐，氣體正從鐵蓋邊滋滋往外冒。大娘正在為幾個買粽子的老人忙碌著，她掀開鐵蓋，撈出一串串三角粽。

此刻，我的眼淚唰地滾出來了——那鼎罐的形狀，那熏得發亮的耳柄，都和我媽當年用的那個鼎罐一模一樣。

鼎罐像一個陀螺，無足有耳，圓底大肚、小敞口，有鐵蓋，是生鐵鑄造的炊具。從前鄉民把它架在火塘灶上的三腳支架上，或用屋梁吊下的鐵索掛在火塘上，用來煮豬潲、燒熱水。城裡的住家喜愛小鼎罐，架在用磚土砌成的灶膛上，燉肉、煮飯、燒水，很方便。

鼎罐密封性特別好，用柴火燜燉出的食物純香入味。媽媽和鄰里包的鹼水粽，也就是用這鼎罐燜煮出來的，怪不得好香好糯。原本鼎罐出自新石器時代的陶器，到了宋代才有了鐵鑄鼎罐。現在鼎罐早已成為歷史，很多不鏽鋼電鍋、爐灶替換了鼎罐。

小時候，我家在湘西雪峰山下的安江沅水畔，那時候的人家都愛包鹼水粽，用鼎罐煮。每到端午節前後，鄰居都忙起來了，我也跟著媽媽去雪峰山下的山林裡摘粽葉。那年代的粽子品種，還沒有現在紅棗、豆沙、花生、芝麻、五花肉、鹹蛋黃等五花八門的餡料，唯有鹼水粽才是原味。

端午節來了，有的小雜貨店裡食用鹼缺貨，媽媽不嫌麻煩，就用幾把稻草燒成灰，再用水沖泡幾次，經過濾、澄清後的水，就是包粽子的鹼水了。媽媽說，這比食用鹼更好，煮出的鹼水粽金黃黃的，能放上好幾天也不變味；吃了鹼水粽，有胃酸的人也不反流了。

我幫忙洗粽葉，把摘來的粽葉放在大木盆裡，用清水泡一陣後，一片片用抹布擦洗，再用清水清洗一次。當年還沒有自來水，二哥就忙著去沅河碼頭挑水，一擔擔挑滿水缸。

媽媽把洗好的一盆糯米，用摻了灰鹼水的水泡上一晚，第二天就開始包粽子了。我記得媽媽包粽子的過程，就是一幅美麗的景象：那時媽媽還年輕，為包粽子方便，把長頭髮紮成一對麻花辮，身旁放著粽葉和一盆鹼水糯米，身前擺著一張有花格木條的靠椅，在靠椅背的木條上拴著一束束條形的棕櫚葉。媽媽說，用棕櫚葉條捆紮的粽子有葉香。媽媽包粽子，一邊包一邊說笑，從折葉、裝米到捆紮，一個個結實得從不漏米。不一會兒，那木椅上掛滿了一串串像民族圖案的三角粽。屋裡也立刻有了竹葉和糯米灰鹼的濃香，節日的喜氣升起來了。

吃過晚飯後，媽媽抱來一堆柴火蔸，說那些樹蔸柴火燒完留下的火屎多，經燒耐熬。媽媽把粽子放進鼎罐，加滿水，壓上鐵蓋，等大火把水燒得滾開之後，就用樹蔸餘燼的火屎慢慢燜煮，直到整個晚上，那鹼水粽的糯香也不停地竄入我的睡夢裡。

我和小弟聞香想吃，翻來覆去睡不著。媽媽說過，煮粽子急不得，要煮熟燜透。好幾次深夜夢醒時，我看見媽媽披著衣服，蹲在灶前，輕輕往灶裡添柴撥動。那一刻，我發現灶膛的火光把媽媽微笑的身影投映在牆壁上，定格成一幅母親的畫。

天還微亮，我聞到了粽香，也聞到了節日的歡欣，更感覺到媽媽的溫暖。鼎罐鹼水粽已香透了整個廚房，我和小弟趕緊起床，媽媽已經提著粽子來了。屋裡靠窗的一方，一根竹竿上，整整齊齊吊掛著一串串葉兒青黃的三角粽。媽媽說，慢慢吃吧，不會餿的。

那年代，每到端午節，我都要盼望媽媽的鼎罐鹼水粽。那是我童年歡樂的「傻帽」：用兩根筷子穿著那金黃亮亮的粽子，沾上一層白砂糖，舉得高高的，跑到巷子裡去，在同伴面前晃來晃去，炫耀我媽媽的鼎罐鹼水粽。