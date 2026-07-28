在美國住了六十一年，除了上班外，平時出門我愛戴著棒球帽。家中有頂特別的棒球帽，已經保存超過二十年了，看起來仍然潔淨，因為我很少戴它，只掛在牆上作紀念品。近日是我移植肝臟二十二周年紀念日，特意戴著它出外走走，好回憶一下當志工的往事。

這帽子上面印著「紐約器官捐贈組織」字樣（見圖）。我開始當志工時，組織的棒球帽已分發完，後來一個中國志工見我總是戴著棒球帽，就把她的那頂送給我。提起朱女士，她是器官移植受惠人的老前輩，比我早五年換肝，從當志工的經驗來說，她更是個老手，初時我是跟著她學習的。

器捐組織裡有個華人 職員，是她聯絡我進去當志工的。她專門留意華人社區活動，帶著朱女士和我參加，宣傳器捐的重要性，藉以提高華人的器捐意識。在我的志工記事簿裡，就有這樣的記載：「二○○八年，紐約大都會範圍內，逝者器捐共有兩百五十一人，其中白人九十六名、黑人五十四名、西語裔八十八名、亞裔 十三名。」可見在亞裔社區，還有許多進步空間。

在該組織的安排下，我曾經上過中文電視台及華語廣播電台，也曾接受一家中文報紙的採訪，還刊登了該組織執行長和我的合照。總之，就是把自己換肝重生的故事現身說法，呼籲民眾登記捐贈器官，希望有更多像自己一樣的病人能得救。

當志工的幾年中，有一件最特別的事。有一天接到通知，某醫院有個垂危的病人，已時日無多，家屬有意捐贈器官而未決。對方希望我能到那間醫院，不用開口說話，只要出現在病房門外的走廊上，讓組織的職員可以向病人家屬指出：「門外站著活生生的李先生，就是一個被器捐救活的人。」

在一次擺攤活動中，朱女士和我一起宣傳，所以有許多時間談話。原來我二人的病歷相同，都是由乙型肝炎引起肝硬化，最後才發展成肝癌。跟她比較起來，我的病況非常幸運，直至換肝手術時，我身體上未受過任何痛楚，尚能保持正常生活。

而她，在換肝前已飽受折磨。她說曾進出醫院六、七次，甚至影響到神智不清，舉措異常，有一次聽見電話響，她拿起一支鉛筆就當話筒說話。所以換肝獲得新生命後，她努力當志工報恩。有一年，在器捐組織的年終派對上，我看著她被表揚為傑出志工，獲頒獎狀。

後來，那個華人職員結婚了，離開組織，華人社區的宣傳活動也就終止了，朱女士和我被分派到不同場合工作，也就很少見面。當我發覺自己年歲已大，不再勝任四處奔波，就漸漸退出志工生涯，再也沒有朱女士的音訊了。

再見到這頂棒球帽，又想起贈帽人。有句西諺說：「沒有消息就是好消息。」但願故人無恙。默祝朱女士繼續享受她的第二次生命，有個同病又同樣被救活的人，在此為妳禱告。