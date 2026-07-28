生於五○年代初的我，關於鞋子的最初記憶是沒有鞋子——光腳。原因自然是家境貧困，六兄弟姊妹，其中五個生於五○年代，最小的妹妹生於六○年代初。當時國家的經濟並不發達，父母是工人，收入不高，加起來僅可維持全家簡單的伙食開支，連繳每人每學期四元人民幣的學費，也要分多個月繳交。買鞋在我家就是一件未被列入必要開支範圍的奢侈之事。

沒有鞋子，光腳的記憶還是有的：早上醒來，下床的第一感覺是腳踏在地上的「冰涼」感——從被窩裡伸出一雙溫暖的腳，一下接觸到泥土地面的溫差感，這種感覺，幾十年後的今天仍保留著。

光腳的第二記憶是夏天過馬路。廣州的夏天，尤其是七、八月，其酷熱也是可圈可點的。從我們的住處到中山路約一公里多，我與一群玩伴時常會溜達到中山三路大東門。那時的中山路鋪的是瀝青，而且是比較少混合碎石和沙子的瀝青，在太陽照射幾個小時後會出奇地燙，我們光腳過馬路，就要經受令人難以忍受的痛苦。為了縮短受燙時間，我們往往是跑步、跳躍快速衝過，用我們當時的話說是「燙到跳舞」，否則腳底會燙到起泡。

沒有鞋的光腳生活，大約到將近小學畢業才結束。臨小學畢業前，家裡有給我買過一雙塑料涼鞋，但我並不喜歡穿它，因為長年光腳，腳皮大概已經很厚、很耐磨了，天足的感覺挺不錯的。直到一九六六年小學畢業升初中，才穿起那雙涼鞋。

其實當時的塑料涼鞋品質並不如現在的塑料鞋，在升入中學的頭一年，我那雙鞋後腳跟已嚴重磨損，鞋面的通氣條一端也掉了，鞋頭與鞋底開裂。不過好玩的是，當時的人們有辦法處理。我學社會上補塑料鞋師傅的樣子，也用一塊扁鐵在煤爐上燒熱至發紅，用廢棄的塑料將原鞋及補黏材料熱熔黏合，塑料涼鞋便又可以繼續使用。鞋跟磨損部分也採用熱黏補的辦法，重新墊高後使用。

我還記得黏合過程中，熱得發紅的扁鐵與塑料接觸融化時發出的滋滋聲，以及冒出白煙的情形，至今想來挺好玩的。這種工藝在今天已不復存在，物質豐富了，人們只有將未穿壞的鞋束之高閣，沒有人再去「補鞋」使用了。

一九六六年開始的文化大革命，我們正在讀初中。當年文革風起雲湧，全國人民學習解放軍，穿軍裝及軍鞋更成為時尚，在中學生中更是趨之若鶩。雖然我出身平民，無緣獲得一雙貨真價實的解放鞋，但當時內心是非常渴望的，尤其部隊教官穿的教官皮鞋，鞋頭隆起，威武硬朗，我尤其羨慕。曾經有個父親在部隊的同學借我一雙布料解放鞋，穿了一段時間，至今記憶猶新。

一九七一年，我們高中畢業，分配到了與遠洋航運有關的企業工作，單位除了我們這批直接由學校分配到這個新建單位的青年學生外，還有一些因各種原因暫時不宜上遠洋船工作的船員。不知怎的，那時我對皮鞋頗感興趣，可能是對軍隊教官皮鞋的印象深刻，也可能是因為工作了，有了自己的收入，省一點就可以買自己喜歡的鞋子了。

當時，我羨慕同單位一名從船上下來工作的同事，他有一雙我當時看來非常了得、鋥亮鋥亮的進口皮鞋。鞋主對他的寶貝十分珍惜，經常用鞋油擦亮，然後晾在高處，每逢節假日就穿上，神氣活現的。雖然我並沒有想像自己擁有一雙，但說實話，我非常欣賞那款鞋，這也許是當年年紀尚輕、有點趕時髦的虛榮心吧。

後來打聽到，那是一雙德國著名牌子的皮鞋，是這名船員當年跑船到了德國漢堡，停靠碼頭時用外匯補貼買的。我由此知道了，世界上有一款德國名牌皮鞋叫「飛馬仕」牌。

現在我退休了，再沒有對時髦鞋子的品牌感興趣了，選鞋子也從關注品牌、形象，到了只追求穿起來舒適的階段。我會選有一定彈性的，基本不穿硬皮鞋了，只穿休閒、軟膠、布料或運動型的鞋。

其實我以鞋作為文章的敘述對象，無非是希望從腳下的變化，折射出我個人及所處不同歷史時期的社會變遷，從腳上的一雙鞋看社會政治、經濟的發展及個人的際遇。我認為，鞋子是有見證作用的。