幼年時，生活在大陸的一座小城，那裡的日子，像被水洗過的舊布料，素淨，也略顯單調。整座城彷彿只有兩條長長的街，平行地延伸著，將人們的日常圈定在方寸之間。最快樂的時光，莫過於炎炎夏日的傍晚，暑氣漸退，晚風初起，我和好友沿著街道漫無目的地散步，路燈昏黃，蟬鳴聒噪，我們的影子被拉得很長很長。那時，快樂是廉價的，也是純粹的——不需要商場，不需要消費，只需一條街、一個人，便足以裝下一整晚的閒談與笑聲。

後來去了深圳，那座南方城市年輕而滾燙，像一台永不停歇的引擎。東門步行街和華強北，成了我周末最常流連的地方。東門永遠人聲鼎沸，店鋪鱗次櫛比，空氣中飄著烤魷魚和奶茶的香氣；華強北則是電子產品的迷宮，琳瑯滿目的手機殼、充電線、山寨耳機，讓人眼花撩亂。閒來無事，我便去走一走，買點街邊小吃，再淘幾件打折的衣服，那種擁擠和喧鬧，是小城從未給過我的新鮮感。我像一條魚，游進了更廣闊的水域。

再後來，我移民 到了加拿大 多倫多，那裡的冬天漫長而寒冷，逛街幾乎成了我唯一的戶外樂趣。多倫多的商場多得出奇，而且極富特色，便利得令人感動。大概是因為氣候的緣故，所有商場都是室內的，連成一片巨大的地下城或購物中心，吃喝玩樂，應有盡有，甚至政府的辦事部門也設在其中，辦完事情，轉身就能買一杯咖啡，看一場電影。我常常在裡面逛上一整天，從早晨開門逛到夜晚打烊，渾然不覺時間的流逝，那種被精心設計的溫暖與繁華，填補了許多異鄉人的孤獨。

之後搬到美國紐約長島，那裡算是半鄉下的地方，沒有多倫多那般密集的商場，但購物中心依然存在，只是遠一點。還有一種特別的去處——廠家直銷的郊外商場，巨大的停車場，一排排低矮的店鋪，賣著折扣的名牌。周末無事便驅車前往，在那些貨架間消磨掉一個又一個無聊的下午，風吹過空曠的停車場，提著購物袋走回車裡，心裡說不上滿足，也說不上空虛。

再後來，搬到了北卡小城夏洛特，這裡安靜得近乎寂寞。我才發現，這座小城的商場少得可憐，輕軌可以到達的市中心，竟然沒有一座室內商場。冬天的風毫不客氣地灌進衣領，帶著幼小的孩子走在寒冷的街頭，那真是一場折磨。我開始懷念多倫多的地下連廊，懷念深圳的步行街，甚至懷念家鄉小城那兩條並不繁華的長街。

也正是在夏洛特，我開始接觸「庭院清倉」。這個說法在多倫多時也曾耳聞，卻從未真正逛過。到了這裡，周末開車經過居民區，常能看到草坪上插著「Yard Sale」的牌子，主人把舊物擺在車庫裡或草地上，任人挑選。

我懷著好奇停下車，一件件翻看那些褪色的瓷器、泛黃的書、缺了胳膊的娃娃。坦白說，基本沒什麼收穫——但那種感覺是奇特的，就像在超市裡偷偷看了一眼別人的購物車，你從中窺見了一個家庭的過往：那個杯子也許陪主人喝過無數個清晨的咖啡，那本小說也許在某個雨夜被翻得捲了邊。庭院清倉，成了我了解當地人生活的一扇小小的窗。

近些年回中國探親，發現國內的發展快得驚人。記憶中的小城變了模樣，步行街燈火輝煌，家附近就是煙火繚繞的夜市，烤串、奶茶、炒栗子，香氣撲鼻，讓人流連忘返。我站在人潮裡，恍惚間覺得自己像個外鄉人。

如今，刷短影音還會收到一些實用資訊，像是美國哪些連鎖店購物較划算之類的，我會興致勃勃地查找離家最近的店，驅車前往，像當年一樣東張西望。只是，偶爾在某個暮色四合的傍晚，會突然想起幼年時那些和朋友一起散步的時光。

那兩條長長的街，那昏黃的路燈，那無拘無束的笑聲，往事一去不復返，情意也是如此。我們從一條街走到另一條街，從一座城搬到另一座城，走了那麼遠的路，買過那麼多東西，卻再也買不回那個炎炎夏日的傍晚，和那個願意陪你漫無目的走下去的朋友……。