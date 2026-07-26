小村前面有條河，河的對面是荒山，山上長滿了蒲葦。蒲葦是它的學名，我們那裡都叫茅花。六、七月間，茅花長出尺把長的花穗，遠遠望去，滿山雪白雪白的，一陣風來，彷彿滿山波濤在起伏飄搖。

這個時候，茅花的稈和花穗不老也不嫩，很有彈性，正好砍來紮笤帚。六、七月間也是農村最忙的時節，田裡的禾要耘，地裡的菜要鋤，大人沒有時間去砍茅花。這時正好放暑假，砍茅花又不是重活，便讓家裡的孩子去。我至今記得，當年和村裡的小夥伴去砍茅花的情景。

到了七月，天氣太熱，砍茅花一般都趕在早晨去。太陽還沒露臉，天空泛著淡紅的霞光，我和小夥伴們便拿著茅刀，踩著清晨的露水，去河對面的荒山上砍茅花。從遠處看，山上到處都是茅花，到了跟前卻完全不是那樣。茅花比大人都高多了，何況我們還是小孩子，進到裡面，整個人就都沒在茅花叢中了，仰頭看見的盡是茅花葉，要砍茅花，還真不知從何下手。

儘管有點難，但難不倒我們。大家找到地方，鑽到密密的茅花叢中，撇開茅花長長的粗葉，右手用刀把茅花稈勾過來，左手抓著，一根根地砍下來。露水簌簌地滴在身上，頭髮和衣服很快就濕透了。臉上、頭上、身上沾滿了白白的茅花蕊，癢癢的，但我們顧不了這麼多，只是一個勁地砍茅花。有了三、四十根，估計夠紮一把笤帚了，就用茅花葉纏好，紮成一小把，然後再去砍。

待到太陽有些高了，茅花砍得差不多了，大家互相招呼回家吃早飯。我們將一小把一小把的茅花整齊地碼在一處，捆成一大把，扛了回來。雖然我還只是十二、三歲的小孩子，一個早晨也能砍到七、八把笤帚所需的茅花。

我們把茅花扛在肩上，在太陽照耀下，濕漉漉的頭髮和衣服都泛出一層層薄薄的水汽，把人和茅花都籠罩在裡面。看到映照在地上、跟著身影移動的那層冉冉水汽，我不由得想，這些茅花一定浸透了我們的汗水。這時雖然早已飢腸轆轆，但肩上扛著一大把茅花，便有了成就感，加之茅花原本不重，自然也就感到輕快了，邁著大步往家裡走。

砍茅花不好受，但是剝茅花和紮笤帚就是另一番景況了。上午要去做其他事，吃過午飯後，我們把茅花搬到村裡的大樹下，一邊乘涼，一邊把茅花的葉子剝掉。農村人大多不午休，大樹下乘涼的人很多，大家都來幫著剝。清風徐來，人們一邊說笑，聊些農事，一邊「喀喀嚓嚓」地剝著茅花的葉子。茅花稈一根根地剝了出來，鋪在地上，雪白雪白的。這時，大人把剝好的茅花稈聚成一把，然後把它紮成笤帚。

紮笤帚的過程充滿了樂趣。大人們一個個都是巧手，不僅紮笤帚非常俐落，往往還抽出一、兩根茅花，紮成各種玩具給小孩子玩。紮得最多的便是馬，長長的茅花花穗，正好做長長的馬尾巴，十分好玩。有了這些玩具，砍茅花的辛苦早就消失得無影無蹤，大家再次約定，明天早上還去砍茅花。

大人不僅用茅花紮玩具，還出謎語給我們小孩子猜。其中一首是這樣的：「生在深山闊葉長，死在凡間伴嬌娘。還要嬌娘來扶我，一面行來一面光。」

這首謎語的謎底是茅花。茅花長在山上，長著長長的闊葉，所以說「生在深山闊葉長」。茅花砍來紮成笤帚，用來掃地，而掃地多是女人做的，因此說「死在凡間伴嬌娘」。「還要嬌娘來扶我，一面行來一面光」，描述的是女人拿著笤帚掃地的場景。山上尋常的茅花，在謎語中顯得如此有詩意。

笤帚紮好後，將它們倒放在屋簷下，幾天之後，笤帚晾乾了，拿起來輕輕拍幾下，讓茅花的細蕊脫落乾淨，就可以用來掃地了。那時紮笤帚，都是自家用的，每一把都紮得特別緊實，不僅掃地好用，拿在手裡也特別親切。

出來工作後，我再也沒有砍過茅花。前些年，我調入城市工作，連茅花紮的笤帚也很難看到。家裡掃地用的是超市買的掃把，多是合成塑料拉絲製成的，雖然耐磨、耐水、成本低，但拿在手上沒有那種親切感，掃地的效果也沒有茅花笤帚好。

偶爾碰到鄉下人擔了笤帚來賣，我不管價錢多少，都要買下一、兩把。握著買來的笤帚，想想當年砍茅花稈的情景，想想浸透在茅花稈裡的那股汗水味，我彷彿看到，小村前面的荒山上，滿山的茅花白得像雪一樣，在風中起伏飄搖。