數載師範求學時光倏然而逝，畢業後，我成為一名專職音樂教師。我常暗自慶幸，我大概是天下最幸運的人——興趣成為我的職業，職業就是我的愛好。以音樂為伴，以育人為本，這份工作於我而言，有著無盡的樂趣，讓我如魚得水，樂在其中。

三尺講台、一架鋼琴，音樂教室就是我的世外桃源。往日在音樂教室裡，只要我掀開琴蓋，靈動的琴聲即刻響徹教室，伴隨著孩子們清脆的歌聲，交織成世間最動聽的樂章。日復一日的打磨與教學，孩子們的演唱水準日漸精進，獨特的童聲清脆悅耳。當地廣播電台時常向我校發出邀約，請孩子們去錄製歌曲，稚嫩歌聲搭配悠揚琴聲，順著電波飄散至蘇州城的大街小巷，分享給無數聽眾。

昔日蘇州各行各業文娛活動蓬勃興起，我也走出校園，致力於地方文娛事業。我曾用無數個深夜伏案創作，為紡織廠、餅乾廠、出租車 行業等的工友們譜寫歌曲，協助他們排練文藝節目。當看到平日裡奔波辛勞的工友們站上文藝比賽的舞台，憑藉排練的節目斬獲獎盃，臉上綻放出自豪、真摯的笑容時，指尖流淌的琴聲早已不只是簡單的幾個音符，而是化作一股股暖意，流淌在煙火人間。

歲月匆匆，白駒過隙，一晃數十載浮沉，當我再次抬手掀開琴蓋時，我早已遠離故土蘇州，遠渡重洋，定居在美國達拉斯的兒子家中。歐美大陸是西方古典音樂的發源地，鋼琴文化早已融入當地人的生活，這裡幾乎家家戶戶都擺放著鋼琴，大部分人都通曉樂理、善於彈琴。

這時，不少旅居當地的華僑慕名而來，希望我能教他們的孩子彈奏鋼琴，我欣然應允，也希望能讓古典音樂之美陪伴這些海外華裔孩童成長。這群孩子踏實刻苦、天賦出眾，經數年的勤學苦練，熟練掌握了多首中外經典鋼琴曲。

我曾見證一名小姑娘在校園才藝大賽上從容彈奏肖邦的「革命練習曲」，嫻熟的技法、飽滿的情感，驚豔全場，一舉斬獲大賽一等獎；還有一名姑娘，在地區選美賽事中，以一曲溫柔靜謐的「少女的祈禱」獲得評審們的認可，最終拿下賽事亞軍。看著這些孩子在異國的舞台上閃閃發光，讓古典音樂綻放別樣光彩，我內心滿是欣慰與驕傲。

朝來暮往，歲歲年年。如今我的小屋向陽而居，溫暖的陽光日日灑滿琴房，我索性常常敞開琴蓋，讓琴聲與陽光朝夕相伴。閒暇之餘，我端坐琴前，指尖遊走於黑白琴鍵之間，時而奏響貝多芬的樂章，致敬熱血赤誠；時而彈奏巴赫的曲目，感悟沉穩深邃。

起落流轉的音符裡，藏著我的少年求索、青年執教、暮年旅居，承載著我橫跨半個多世紀的漫漫人生。韶華易逝，如今我年歲漸長，青絲染霜，但我始終信奉：「莫嫌老圃秋容淡，猶有黃花晚節香。」

於我而言，鋼琴從來不是一件冰冷的樂器，琴蓋之下，熱愛貫穿一生；琴鍵之間，雪泥鴻爪留痕。音樂不老，熱愛不息，只要琴聲依舊縈繞耳畔，我的晚年生活便永遠馥郁芬芳。