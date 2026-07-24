上了年份的松樹，樹幹上會長出琥珀色的松香，在電力還沒有普及的年代，它是上好的照明燃料；小時候，最大的用處是用來捕鰍抓鱔。

一把鰻鉗、一個魚簍、一捆碼好的松香……，這是農家必備。每年麥子收了，成片的旱田灌水後犁成了水田，一到晚上，泥鰍就會從泥洞中出來，牠們三五成群，像在「乘涼」，靜靜趴在水底，運氣好的晚上，可以鉗滿一魚簍。每到春夏之交，漆黑的田野裡微光搖曳，忽明忽暗，人影晃動，有些詭異，有農村生活經驗的人就會知道，那些是抓鰍捕鱔的人。

父親不太喜歡抓泥鰍，而我從小就對這項充滿「探險」刺激的打野活動躍躍欲試，可是我又非常害怕這漆黑的夜，從來不敢單獨行動，於是總去遊說姊姊與我一起前往。姊弟兩人經常秉著松香燈在田間慢慢尋找，我們也不敢離家太遠，並且刻意避開令人生畏的墳頭和廟堂附近的田地。即便這樣，整個過程也充滿了刺激和驚險。

有時躲在雜草中的鳥兒「呼啦」一聲飛起，在這黑不溜秋的晚上，會驚得人毛髮倒立，全身起一層雞皮疙瘩，心臟砰砰直跳；有時候走著走著，姊姊會突然往回逃，原來是有蛇躺在田埂上，正昂著頭、吐著信子呢。那種深一腳、淺一腳，大呼小叫「逃命」的場景，既狼狽又刺激，至今想來，仍歷歷在目。

雖然我喜歡抓泥鰍，卻不喜歡吃泥鰍。現在，這種被視為「水中人參」的健康食物，因為是野生的，早已價值不菲。但其體表多黏液，極其滑溜，如果幾十條泥鰍放在盆子裡，牠們「相濡以沫」，上下蠕動，有「密集恐懼症」者最好不要看，否則食欲全無。而一旦烹飪不當，會有腥臭味，實在難以下嚥。不幸的是，無論是父親、母親還是姊姊，烹飪泥鰍均不得法，於是，小時候我捕來的泥鰍經常有一半用來餵雞鴨，現在看來實在是暴殄天物。

泥鰍對天氣變化比較敏感，只要看到田裡的泥鰍開始不安分，從泥水洞鑽出來，往往就是要變天了。這是母親告訴我的，有時候非常靈驗。

前段時間看到一則關於歐洲泥鰍的趣事。古代歐洲人竟然還真的利用泥鰍來預測天氣，十八世紀到十九世紀的歐洲大陸，特別是在比利時法蘭德斯地區、荷蘭和北歐海岸，農民、酒吧老闆和水手們會把泥鰍養在透明的玻璃罐子裡。如果看到罐子裡的泥鰍躁動不安，說明可能要下雨了，農民就會趕去搶收莊稼，漁民也不敢再出海，以至於這種「氣象泥鰍」成了一種貿易物和商品。

這實在有趣。在我的童年時代，我們不會僅憑泥鰍這單一的表現來判斷天氣，往往輔以溪裡的魚是否冒泡、螞蟻是否在搬家、家中的地面是否返潮、風往哪個方向吹等等，再得出一個天氣預測。這樣的預測更準。

泥鰍向來登不上大雅之堂，即便在物質匱乏地年代，牠也只能作為一種農家的家常小菜。類似於祭拜祖先這樣的重要場合，泥鰍是不能端上桌的，否則是對祖先不敬，這是農家規矩，我不知道其他地方有沒有這種風俗。

我想，這可能與泥鰍終身生活在泥洞中、模樣又難看有關。在農村，如果有個人綽號叫「泥鰍」，大抵是貶義的，說明這個人不僅形象不太好，可能在為人處世方面也很狡猾。

記得汪曾祺有篇短篇小說叫「陳泥鰍」，陳泥鰍是個小人物，水性好，像條泥鰍。活人溺水時，會毫不猶豫縱身下水相救；撈死屍時，則經常漫天要價，不依不饒，一副市儈嘴臉；遇上貧苦遭難者，他又有仗義之心，會把撈死屍賺來的錢資助孤寡。汪曾祺用「泥鰍」作為主人公的名字，傳神又到位，把那種滑不留手、混跡江湖之人的特點寫出來了。

但長輩有時候罵自己的小孩是泥鰍，倒不是真罵，應該是一種又嗔又愛。我小時候貪玩，一放暑假，上樹摘果，下溪抓魚，赤條條的，曬得全身黝黑，母親就會罵我「像條從泥洞裡鑽出來的泥鰍」。我坦然接受，知道母親不是真的罵我。

查閱古往今來文人墨客的詩詞，吟唱泥鰍的詞賦也少見，也許泥鰍的顏值真的讓人一言難盡，讓詩人難提吟唱的興趣。但可貴的是，在「莊子．齊物論」中，泥鰍卻有「高光時刻」。莊子說：「民濕寢則腰疾偏死，鰍然乎哉？」在古代，泥鰍被稱為「鰍」。這句話的意思是，人如果睡在潮濕的泥地裡，就會腰痛偏癱，而泥鰍會這樣嗎？莊子又寫道：「猿，猵狙以為雌，麋與鹿交，鰍與魚游。」這段話的意思是說，泥鰍安於泥水，但也可與魚同游。

這真的是一種「齊物平等」的觀點，莊子把道家法則透過一條泥鰍進行隱喻，非常高明。「莊子．齊物論」雖歷經千年，以人間凡物作為比喻，至今仍有文化啟迪意義。在這個世界上，「是非」和「美醜」都是相對的，萬物皆有秩序，萬物皆有活法。

且看泥鰍這種生活在泥水之中的活物，無論泥水多濁、境遇多麼糟糕，牠總能憑著那身滑溜溜的莽勁兒，游刃有餘地活下來，有著極強的適應環境的生命韌性。莊子的偉大之處就在於，在那個荒蠻的古代，卻可以寫下這句「鰍與魚游」，現在讀來，精神仍然為之一振。