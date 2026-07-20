與閨密聊天時，聽她說起最近學做蛋餃，當說到「幾次蛋皮破相不成功的原因，是蛋液裡面沒有放澱粉」時，我反駁道：「蛋液裡從不放佐料才是經典。」為了這一點，兩個人各持己見。這個話題也令我進入懷舊模式，想念起小時候大家庭生活的老屋時光。

作為土生土長的上海人，雖說蛋餃這個菜從小吃到大，但是那年頭的蛋餃只有在過年的時候才上桌，平日裡基本吃不到，動手做蛋餃也成了年夜飯前的一項家庭任務。

記得很小的時候跟著外公，外公做一下午的蛋餃，我就安靜地守在旁邊看一下午。看外公坐在煤爐前的小木凳上，手持長柄圓鐵勺放在爐子上，爐火不能太旺，待燒熱後用木筷子夾起一塊豬肥肉在勺子裡轉一圈，發出滋滋聲響的同時，豬油遍布了勺面。

接著用陶瓷調羹舀起滿滿一匙蛋液倒入鐵勺，手腕利索地轉動，將勺子順時針或逆時針轉上兩圈，勺裡便形成了一張均勻又厚實的圓形蛋皮。夾起肉餡放在蛋皮上，然後再把圓形蛋皮沿著直徑折起來包住肉餡，用筷子在邊上輕輕按壓幾下，半圓形月亮般的蛋餃就成型了。

外公總是那麼耐心，話很少，但是他會用原汁原味的上海話對我說上一句：「慢一慢二做，總歸做得好的。」會邊做邊對我說，要在蛋皮沒有完全燒乾前放入肉糜，否則折起來後會黏不住。

我雖小，但也會有模有樣地打下手，用不太熟練的左手持筷，撥弄著把肉糜弄成一小團一小團的，當外公把肉糜放上蛋皮的時候，好像這個小小的蛋餃能做成也有我的功勞。偶爾也會有破了的蛋皮，外公就會取出生肉，索性將蛋皮兩面都煎熟，讓身邊的我吃掉，那一刻嘴裡的蛋皮熱乎乎的，幼小的心也是熱乎乎的。

上世紀八○年代中，表哥表姊們和我們這一代陸續長大，每年的寒假裡，下棋、打牌、做遊戲，樣樣熱鬧，也攬下了年夜飯前做蛋餃這件事。通常是在午飯後，把三、四個爐子從灶頭間搬出，放在老屋的大天井裡，每個爐邊是一個方凳子，上面放著肉糜餡和打好雞蛋液的兩個大碗，一個空的大碟子是用來攤放做好的熱蛋餃，還有一個放肥肉塊的小碗。

做蛋餃是個時間活，準備工作就緒後，我們總能七手八腳地把每一家的一大碗蛋液都做完。整個下午，陽光照射在東西兩邊屋頂上一排排整齊的瓦片上，南北客堂的大門也都敞開著，天井居於其中，雖是室外，但在灑滿陽光與過年的氣氛中，讓我們一丁點兒也不覺得冷。

大年夜那天，客堂裡的八仙桌上要擺上「圓台面」。圓台面是一張木製的大桌面，平時不用的時候，可以將台面朝裡對折疊成半圓形存放。當時的上海並不是每家都有圓台面，記得弄堂裡有人家如果遇到重要的家宴，還會來我們大家庭借著用一回。

年夜飯的最後一道菜，一定是熱氣騰騰的大砂鍋搬上桌。砂鍋裡面的肉圓、魚圓、花菇、大蝦、蹄筋、粉絲等燉熟後，吊出了湯的鮮味，無比好吃，特別是最上面井然有序擺放著的蛋餃，金黃飽滿，鮮香可口。

我喜歡吃蛋餃，圍爐製作蛋餃的情形，是冬季裡溫暖的回憶；年夜飯桌上登場的大砂鍋全家福，是無憂無慮、幸福快樂的兒時記憶，那種日子遠比成年後滿桌高檔菜餚的飯局來得開心。

後來老屋沒有了，但是逢年過節亦或平日，蛋餃總是會出現在父母家的飯桌上；再後來，做蛋餃的習慣延續到了舊金山的家裡。晚年九十高齡的父親還會經常站在開著小火的煤氣灶前，在不沾鍋上做蛋餃，靜靜地做，靜靜地看著他的背影，彷彿是在守候著一份故鄉的情懷。每當這時候，我會想起外公的那一句：「慢一慢二做，總歸做得好的。」時間就這樣悄悄地過去了。

「今夕為何夕，他鄉說故鄉。」從童年到成年，從上海到美國，做蛋餃、吃蛋餃的那些往事總是令人難忘。

說回與閨密討論的這次通話，閨密經常說我太認真，事實上她是雜誌編輯，也是一個字裡行間較真的主。好在我倆一笑之後，很快就達成了共識，其實蛋液裡加不加澱粉不重要，製作的樂趣、愉快的經歷、美好的回憶，才是我們生活有滋有味的來源。