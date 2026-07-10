「黃潔貞」這名字太熟了，她是本埠人，名醫余錫洪的夫人，我小時候每逢感冒發燒，母親必帶我去找余醫師。余醫師早年從上海同濟醫學院畢業，回家鄉開診所，醫德醫術有口皆碑。一九五六年，政府強行合併全鎮的西醫診所，成立聯合醫院，余醫師不能倖免，他診所用的X光透視儀，是他耗巨資從國外購入的，成了公產。

到一九五七年，余醫師對醫院的經營很不滿意，提意見遭領導報復，便從醫院退出，帶走那台X光機。他這樣做是有理由的，當初政府推行合併時，聲言「進退自由」。不料同一年反右運動來了，余醫師首當其衝，被加上「堅持反動立場，妄圖反攻倒算」的罪名。

原來，他的身上帶著「原罪」。他父親是在家鄉擁有土地的地主，雖然早已去世，但兒子在劫難逃，被判處十年徒刑。服刑期間，因和管教爭吵，加刑三年。

這時，余醫師還在勞改場，紅衛兵便抓余醫師的太太。余太太當年也是醫師，和丈夫一起行醫，受夫家牽連，也被畫為「地主分子」，被清洗回鄉，戴「五類分子」帽子，接受監督。破四舊高潮中，她好幾次被勒令站在這裡，掛牌示眾，今晚要把她押到台上批鬥。

人頭攢動的街上，沒人注意我，我滿懷心事，站在會場外圍。一群戴紅衛兵袖章的中學生在布置會場，高音喇叭架在鳳凰樹上，黃潔貞在後台站著，胸前掛一個「打倒反動地主婆」的紙牌子，白髮蓬亂，神情憔悴。我們從小就認識她，因為余醫師排行第八，人稱「八公」，她是我們口中的「八婆」，從前上學放學，經過診所門口，向八婆打招呼，她會笑咪咪地給我們糖果。

批鬥會開始。紅衛兵隊伍中，不知哪個出了壞主意，說這地主婆有四個女兒，按照風行一時的「老子反動兒混蛋」血統論，她們也是「汙泥濁水」，便派一隊人上門，把四個從二十歲到十六歲的女兒押來，和「反動母親」排在一起挨鬥。

四個姑娘小時候一起玩耍，名字依次是：三蓮、小蓮、夏蓮、英娜。策畫和指揮這次批鬥會的紅衛兵隊長，氣勢洶洶地喝令：「你們必須規規矩矩，不許亂說亂動。站好，低頭認罪。」說完，用木槍按住黃潔貞的頭，吼一聲：「低下。」黃潔貞吃專政苦頭多年，明白反抗只會招來更多的折磨，乖乖把頭垂得更低，下顎幾乎抵著前胸。

隊長繼而對四姊妹下命令：一律低頭。叫隊長和圍觀者驚訝不已的是：三蓮帶頭，把腰挺得筆直，頭仰得高高的。有人叫：「嘩！」接著，三個妹妹向大姊看齊，把頭揚起，臉上都泛出桃花般的粉紅，嘴角緊緊抿著，眼睛漠然對著天空。隊長慌了，急了，跳腳大罵，四姊妹都不吱聲，姿勢也沒改變。

局面僵住，紅衛兵們鬥牛鬼蛇神，從來沒出現過這般露骨的對抗，都不知怎麼對付。隊長要手下出動，一人按一個女孩子的頭，但是這些靦腆的少年：光天化日之下，哪裡好意思對女孩子動手動腳。

一些住在近郊的農民更不客氣，罵隊長亂來，女孩子這麼年輕，怎麼能和黑五類站在一起？他們不吃公家飯，才不怕你是什麼毛主席撐腰的小將。隊長只好草草收場，四個女孩子扶著臉色蒼白的母親回家。

我把一切看在眼裡，淚水在眼眶裡幾乎滾下。心裡說：「好樣的。」又擔心這些凶神惡煞的傢伙，下一步會怎樣修理這些絕不屈服的女孩子。

四姊妹中的老三夏蓮與我同歲，後來移居美國，曾來西雅圖和我敘舊。有關管區門口挨鬥一幕，她與我都記憶猶新。（下）