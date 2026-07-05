與山稔花初相遇時，她是以「驚艷」闖進我眼的。

久遠的童年，野味的校園，我與山稔花相遇了，在野草叢生的小山坡上。一株株矮小的山稔，一朵朵粉紅色的花朵，在一片青綠雜草和褐黃泥土間顯得特別嬌媚。雖然，在眾寵群芳裡，山稔花並不入流，低調還帶著些許鄉土味，而在我當時清淺的幼童視野裡，已經算得上驚艷了，是那幾瓣我喜歡的粉紅色，還是她在綠野中的奪目？我至今都說不清。

自從在校園裡第一次見到山稔花，我便喜歡上她了，每次見到，都忍不住摘上幾朵，帶回家裡用水養著，那一抹抹嬌柔的粉色，伴著一個稚嫩小女孩粉色的夢。

有一次，與小夥伴們在校園的荒野裡玩耍，又見山稔，我要採花，而小夥伴卻摘下一顆顆山稔果放進嘴裡。我驚訝地問：「這能吃嗎？」他們回答：「能吃啊，軟軟的，酸酸甜甜的。」看著他們吃得津津有味的樣子，膽小的我還是沒有嘗試。

直到再長大一些，我才放開膽子摘下幾顆山稔果，帶回家清洗後放進嘴裡，果然如小夥伴所言，軟軟的，酸酸甜甜的。不過，它們對舌尖的刺激，遠不如花朵對眼睛的愉悅，所以，山稔果於我，只限於初嘗。

後來，山稔花在我的生活裡逐漸消失了，也不知是因為校園環境的更新驅散了昔日的野味，也趕跑了曾經安然落戶的山稔，還是我的視野隨著年齡的增長而逐漸擴大、逐漸多彩，而忽視了曾經為我的童年帶來粉色夢幻的那份驚艷？總之，山稔花在我這個「花癡」的百花寶典裡，成了一個空白，也在我的腦海裡慢慢被淡忘。

這次回國，與朋友遊覽廣州的華南國家植物園，很驚訝地看到小徑旁長著一叢叢小樹般的山稔，遠看，質樸無華；近觀，粉色的花朵掛滿枝椏，我一眼就認出了她們。

這次與山稔花不期的久別重逢，雖沒有初相遇時的驚艷雙眼，但卻有一股濃濃的懷舊情愫撞擊心靈，這些平凡的粉色小花，在我眼前彷彿慢慢變大、放光，幻變成童年時驚艷過我的那一抹抹粉紅色倩影。

其實，一朵花、一件物是否入了心，並不一定因為它有多美，或者多貴重，而是取決於初相遇時，它是以多大的衝擊力刻入心靈腦海，鑽進記憶細胞。而這股衝擊力，往往是一段刻骨的往事，一份難以磨滅的記憶。你們說，是嗎？