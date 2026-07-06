我從小在北京西郊長大。去過北京的朋友會問：「你家離頤和園和圓明園近嗎？」確實不遠，從我家往西不到四公里就是頤和園；往東走一公里就到了圓明園。上中學的時候，經常放學之後，與同學騎單車去頤和園內的昆明湖划船，或者跑去圓明園遺址裡玩捉迷藏。

當年少不更事，把頤和園當成了不要門票、可以隨時進出的遊樂園。夏天游泳、划船，冬天溜冰、打雪仗，長廊裡講三國、萬壽山頂暢懷……不誇張地說，園子裡每一個角落都留下過我的足跡。長大後，去過許多精緻典雅的江南園林——蘇州、無錫、杭州，也是美不勝收，但是頤和園從來都是我心目中的中國園林之最。

早年來北京旅遊的人，嚮往的是故宮 和長城，頤和園和圓明園則相對清靜。近十多年，中國人富裕起來，旅遊熱潮隨之興起，頤和園和圓明園也成了北京的旅遊熱點。每次回北京探親，看見頤和園中人頭攢動，旅遊團的小喇叭聲噪耳，立刻失去了進園的興致。

其實，北京還有一個遊覽園林的好去處，就是同為皇家園林、距離市區更遠的香山。

香山，又稱西山，與頤和園和圓明園共同構成清代皇家園林群「三山五園」。去那兒的人，多是為了觀賞香山紅葉、西山晴雪、香爐峰、靜宜園，我卻獨鍾不太為人所知的「櫻桃溝」。

櫻桃溝位於香山腳下，是一條狹長的山谷溪流，從臥佛寺後面流過。據說明代的時候，溝裡長滿了櫻桃樹，故而得名。香山自古以來就是一塊風水寶地，櫻桃溝更是「百花深處，古佛晨鐘，溪流淙淙」。如此好的風水，必然多有庵寺廟宇，而幽谷深潭的世外桃源，則是尋仙問道者的隱居處。

櫻桃溝裡曾經住過兩位有名的隱士，一個是明末進士孫承澤，他因先歸順李自成，後又投降清朝，被史書列入「貳臣傳」；還有一位是前清舉人周肇祥，曾官至民國政府的湖南省長。兩人官場失意之後，來到櫻桃溝做幽人之隱，潛心向學，均成就了一番大學問。後人為他們建有一亭一廬，以示紀念。多年的戰亂和失修，許多廟宇都已荒廢，可這一亭一廬卻完好保留至今。

櫻桃溝裡最吸引我的去處是黃葉村。黃葉村以前叫正白旗村，曹雪芹晚年「著書西山黃葉村」，正是此地。曹雪芹舊居正白旗三十九號，現建有一座曹雪芹紀念館（見圖），村裡有曹雪芹當年居住的草廬，有寫作「紅樓夢」的書齋。

村內設有「河牆煙柳」、「薜蘿門巷」、「竹籬茅肆」、「柴扉晚煙」等景點，比起大觀園裡的「怡紅院」、「瀟湘館」、「蘅蕪苑」，這些景點的名字還真夠返璞歸真的。

村裡還有茶館、酒肆、古墩、石磨、水井和屋後的菜地，一派悠閒自在的鄉村田園風光。也許，曹雪芹當年也並不是像人們想像的那樣，「滿徑蓬蒿老不華，舉家食粥酒常賒。衡門僻巷愁今雨，廢館頹樓夢舊家」般的窮愁潦倒。

櫻桃溝古木怪石中，隱藏著一個被稱為「水盡頭」的泉眼。泉眼旁有一塊巨石，形狀如元寶，人稱元寶石。石頭後面有一棵參天柏樹，從大青石的裂縫中長出，其根鬚鬚然然地從石縫撒入山泉，如松石一體，人稱「石上松」。

此番景色，每每引發我奇思怪想，難道當年因家境破落而流落於此的曹雪芹，每日在溪邊小道上盤桓，目睹此奇石奇松，突發靈感，因而寫出了一段懷金悼玉、驚世駭俗、流芳百世的「木石奇緣」？難道這櫻桃溝，就是那放春山遣香洞太虛幻境？這塊我曾經爬上爬下的大石頭，就是那大荒山無稽崖青埂峰下的頑石？而我從小趟水嬉戲的小溪，就是那西方靈河？

「假作真時真亦假，無為有處有還無」，兩百多年前，曹公就在這西山黃葉村，道盡天下人事、世事之本質。

現在每當有朋友詢問北京旅遊的路線和景點，我還是首先推薦故宮、長城、頤和園，然後不忘加上一句：如果有足夠的時間，香山值得一去。