說「雪湖村」，先要大概了解雪湖。雪湖歷史可追溯至東漢末年，相傳三國曹軍大將張遼為清剿叛將，來到潛山梅城城南，令八十三萬軍卒挖土築瞭望高地，成為後來的天寧寨。寨下形成大片低窪地，由於鄰近潛水河地下噴泉，日夜無聲數千年滋潤「澆灌」，最初的湖形成了。雪湖是雪湖、南湖、學湖三湖的統稱，夏季白荷盛開似雪，才有了市區城南雪湖的雅名。

潛山位於安徽西南部、大別山東南麓，素有「皖國古都、二喬故里、安徽之源、京劇 之祖、黃梅之鄉」的美譽。市域總面積一千六百八十八平方公里，地貌特徵呈「七山一水兩分田」。潛山山水資源豐富，不乏文藝人才，可管理一個幾十萬人口的山區縣，更需要大量經濟、科學和文化教育管理人才。

上世紀六○年代初，根據實際需要，省市調來一批縣、科級幹部。如我岳父原在安徽教育學院辦公室工作，也調到潛山，先在一家工廠當廠長，幾年後調任衛生、民政局副局長。為解決這些調來的「官」居住生活問題，就在縣政府對面、與天寧寨為鄰，建成幾排高檔平房，我愛人家當時就安排住在那裡，我清楚記得那地方叫「雪湖村」。

雪湖村與南湖生產隊毗鄰，在當時相當偏僻，膽子小的人，大白天一個人不敢走那兒。那時母親在舒州醫院（現在的梅城醫院）任護士，醫院離雪湖邊約只有幾百米，我曾隨大人看過那地方。印象是後面是天寧寨高地東腳，雖無連片花崗岩，畢竟也屬於懸崖，其間夾有古代的山石磚塊等。十幾米懸崖不時有幾根裸露的樹根和藤蔓伸出來，迎著風吹，似乎想敘說什麼。懸崖下面，是一大塊長滿野草的空地，據說晚上有狼出沒。

一次，家住南湖生產隊父母的同事張伯生病，父親是衛生所所長，肯定要去看望，因白天上班較忙，只能選擇晚上去。記得臨行前，母親叮囑我陪父親同去，那意思不言而喻。

隨著縣城不斷發展，雪湖村規模愈來愈大，縣政府對面建有展覽館，多家科局級機關辦公大樓蓋了起來，許多市民聞風也「見縫插針」建起了平房或二樓。「村」最南端是縣魚種場，雪湖最大的一片水面歸屬魚種場，湖中養了不少青、草、鰱、鱅等四大家魚。為發展全縣各地養魚副業，雪湖村與雪湖之間的不少田地被闢為育魚苗基地。

雪湖村靠西方向，最初開挖有一條長水溝，溝寬約兩米、深一點五米，水源由潛山最大的河——潛水流向城區北門河，再由外貿局通到縣醫院北面過街道下面的溝，直到城隍廟塘。

城隍廟塘對面左側是舒州醫院，正面是開萬人大會的廣場，廣場向西有幾口藕塘相連，夏日有荷花盛開。水流最終流到地勢較低的雪湖村大溝和雪湖。

記得讀初小時去過溝旁玩，當時水深流速快，站在溝旁有點緊張，生怕滑下去了。那時溝水乾淨，居民都用來洗衣、洗菜，甚或淘米做飯。

七○年代初隨著人口增加和縣城建設，北門河一帶有關單位蓋房子、建大樓，水塘以及潺潺流水的溝被填埋，水愈來愈少、水質愈來愈差，最後演變成汙水，氣味難聞，雪湖村長水溝也不得不全部被水泥預製板蓋上。

雪湖村靠南最外面下水道，黑臭水嘩啦啦往雪湖直排。我膽子大，拍過一張新聞照片，在「安慶日報」發表曝光，希望有關部門重視汙水棘手問題。好在是真實回饋，有人前去調查後，沒有誰找我麻煩。

二○一八年八月潛山撤縣設市，二○二二年十月雪湖公園基本建成。「雪湖里歷史文化街區」是潛山梅城鎮老城核心區的文旅新地標，二○二五年五月一日開街。

雪湖里位於雪湖西畔，想不到亦即過去的雪湖村，三百六十米的街巷裡，有二十三處歷史建築、一點四萬平方米的商業區，吸引中外遊客頻頻前來打卡。馬年正月初四晚上，孩子從合肥來潛山，我在商業區找了數家酒樓都客滿，最後只好在火鍋店將就一餐。