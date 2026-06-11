AI重點 文章重點整理： 重點一： 王贛駿談太空所見，感悟地球渺小與人類應珍惜同住家園。

王贛駿談太空所見，感悟地球渺小與人類應珍惜同住家園。 重點二： 液滴動力實驗曾在太空故障，他堅持請求修復並完成任務。

液滴動力實驗曾在太空故障，他堅持請求修復並完成任務。 重點三：返航後他以漢語致謝，並贈送首面入太空國旗表達愛國情。

當我問到在太空最深刻的印象是什麼？王贛駿說：「我們的地球太渺小了，好像一口氣就可以把它吹走。我們共同的感覺就是心胸變寬大了，大家覺得就是一家人，非常幸運地一起生活在這個地球上。我們需要保護這個地球，因為這個地球真是太美了，這是我們人類唯一的家園。」

他又說：「我也想過，假如有機會的話，把那些國家元首弄到太空，讓他們看一看我們的地球，看完以後，他們的心胸會寬闊一些；回到地球上，他們會有一些新的思考，我們的地球也會太平一些。」

我和王贛駿你來我往，一問一答，談笑風生。我們的採訪隨意而愉快，宛如家人。在整個採訪中給我留下最深的印象，還是他在太空中最尷尬的一幕。

當「挑戰者號」太空梭環繞地球第二圈時，王贛駿遇到了意想不到的麻煩：實驗設備發生故障。當時他按照步驟一步一步打開「液滴動力實驗」的開關，當打開第三個電路系統時，電路未通，他難以置信，他花費十年心血設計製作的實驗設備竟然在關鍵時刻出了問題。

他說：「我眼中有淚，但並沒有哭出聲來。」他跟地面控制中心聯絡，要求修理設備，控制中心的回答是否定的，因為每個人的具體工作都是精心安排好的。但是王贛駿不死心，再次請求控制中心允許他修理設備，然而他的要求再次遭到否決。

王贛駿覺得這樣空手回去，無顏見江東父老。情急之中，他脫口而出：「如果不讓我修理，我就不回去了。」地面控制中心大吃一驚，莫非他精神出了問題？控制中心急忙找來心理學家，直接與王贛駿通話。後來心理學家告訴控制中心，王贛駿沒有心理問題，他只是想繼續完成他的實驗。

王贛駿的執著精神感動了控制中心，他最終獲得批准，手頭工作暫由機長代理。王贛駿一邊請教地面專家，一邊親自檢查線路，花了兩個半天時間終於排除了故障。他順利完成了他的實驗，異常興奮的他突然大叫一聲：「我成功了！」他的叫聲驚動了身旁的同事，同事說：「你的叫聲太大了，地球上的人都聽見啦。」

王贛駿還告訴我，在七天的飛行中，太空梭曾有十二次飛過中國大陸，王贛駿親眼在太空目睹了祖國的大好河山。第四天，當太空梭進入中國西南邊境時，王贛駿開始在跑步機上跑步，一直跑到太空梭從中國東北飛出去，用時十五分。王贛駿自豪地說：「我是第一個在太空跑過中國大陸的人。我的輕功世界第一。」

七天的航行結束了，太空梭降落後，他第一句話是用漢語說的：「謝謝大家的關心和愛護。我以我的中國血統為榮，我為中國爭了一口氣。」

一九八五年七月。王贛駿偕妻子馮雪平及兒子訪問中國時，將第一面進入太空的中華人民共和國國旗贈給中國政府，以表達他對故土的深切情意。王贛駿著有「我能，你也能」一書，他在這本書中講述了自己在太空的經歷和感受。

採訪王贛駿是在倉促中進行的，就在我們即將結束的時候，他突然接到了哈佛大學的電話，說有人願意捐獻胰臟。我們不得不終止了採訪，因為人體胰臟的細胞僅能存活三天，王贛駿必須在四十八小時內趕到哈佛大學醫學院，期間還要準備細胞膠囊組織。

匆忙地結束了對王贛駿的採訪，我回到酒店。打開電腦，王贛駿給我來了信，說他如果明天買不到早班的飛機，他會在八時給我打電話，我們還可以聊一聊。如果不來電話，他就是飛去哈佛大學了。連日來的奔波，我有些疲勞，倒下就睡了。

我清晨醒來，打開窗戶，雨霧瀰漫了整個納什維爾。我等到八時，王贛駿沒有來電話，我想，他一定是去了哈佛。祝王贛駿博士好運，祝他的實驗手術早日成功。（下）