青村，從因溪水和兩岸蘆葦蔥鬱而得名「青溪」，到變名「青村鎮」，直至近年再被重新命名成青溪；從最初村落的形成，到明清「舟楫往來如織，百貨聚焉」的繁華後，歷經了漫長的歲月滄桑，如今已是一座擁有一千四百年歷史的古鎮了。而人生的縱橫數十載，其間的變化又何嘗不是歷史長河中的存在。

娘舅和舅媽後來離開青村，去了南橋鎮的人民醫院工作，南橋也屬奉賢，是縣政府的所在地，距離青村並不是很遠。夫婦倆有一兒一女，兒子是親生的，與我表哥一樣年紀，女兒是領養的，是因為當年鄉下窮養不起而不得已被遺棄的一個小孩，年齡與我相仿；相比那個年代大人們通常採取藏著掖著瞞著的做法，她從小就知道自己是被領養的，我也知道，每次來大家庭我們都是一起玩耍。

上世紀九○年代，娘舅和舅媽又轉到上海的醫院工作、落戶，並買了一套三房兩廳的房子。彼時他們的兒子因意外已經早逝，我們都以為他們會從此安頓在上海生活，沒想到若干年後他們重新選擇回到奉賢。

在我的眼裡，大家庭的林林總總，娘舅和舅媽無論是對於生活的態度，還是處事方式，都是坦坦蕩蕩與眾不同的。今年已是八十多歲高齡的夫婦倆，把上海市區以及奉賢的房子全部賣掉了，名下不留任何固定資產。

舅媽還說起她年少時從農村是挑著扁擔出來讀書的，畢業後又憑著勤奮努力考上了上海醫科大學，兩次有書讀都是得到了好心人的捐助才得以完成的，所以夫婦倆打算把部分錢款捐贈給醫學院，用於資助貧困學生，書寫著一篇飲水思源、感恩圖報、善於回饋的人生篇章。

在最近十幾年裡，大家庭聚餐時我們碰到過幾次，歲月不饒人，娘舅和舅媽的容顏老了，然那一趟青村的記憶開心快樂猶新。

如今的青溪古鎮，保持了傍河依水、小街盤曲的江南水鄉特色，這條小河依然穿村而過。儘管這個房子早已經易了主人，但是在看見照片的時候，還是讓我不禁感慨，春天總會隨著冬天的離開而到來，河水終究會繼續流淌在這個千年的古鎮裡，小草會重新鑽出泥土，歷史敘述著一代又一代人的輪迴。（下）