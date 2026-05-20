一九九○年後我們全家陸續移居美加兩地，但有時我因公回滬，我都會去太平花園一號溜達轉轉。

今年我又去探望太平花園一號，我有點驚訝，陝西北路這條五百多米長的路，有了讓人想不到的變化。

一路上，我一直遇見手持相機的退休 老人，還有一對對年輕的采風人。原來馬路兩邊不少建築的門口都被鑲嵌了銅牌，標明了建築名稱，並稱其為「優秀歷史建築」或「文物保護點」。

太平花園大門邊上也有銅牌，我興奮地以太平花園為中心，在陝西北路上轉了一圈。沿著太平花園朝北不到一百米，陝西北路五百號是西摩會堂，一九一八到一九二○年建造，新古典主義風格，磚混結構。原為猶太 學校，解放後改為上海團校，是共青團辦公地，現為上海教育部門使用。

太平花園對面，是棟一九一九到一九二一年建的獨立花園住宅，新古典主義風格，為有名的何東爵士居處；何有猶太人血統，曾兩次被英女王封為爵士。解放後這裡成了辭海編輯所，現在花園的圍牆被拆除，改造成街心花園。

何東公館的隔壁原是上海有名的崇德女中，明星阮玲玉即畢業於此校，現改為七一中學。

如繼續向南走近兩百米，過了北京西路，轉角上就可見到遠東最大的基督教教堂「懷恩堂」。懷恩堂的隔壁是宋氏老宅，那是宋慶齡父親建造的兩層樓花園洋房，宋氏一家篤信基督教，教堂就在隔壁，去做禮拜非常方便。

蔣介石和宋美齡結婚後曾居住在這裡，宋慶齡辭去中華人民共和國副主席後，就一直居住在此。房屋周圍的圍牆是細竹籬笆，高達三米，我們年輕時路過，都會靠在籬笆從中張望，希望看到宋慶齡，但是都一直找不到籬笆的一點縫隙，籬笆太密了。這裡沒有銅牌，不對外開放。

這條路上共有二十多處以前名人的居所，因此這條街被政府命名為「中國歷史文化街」，當然我沒想到的是，底層百姓居往的太平花園也會恭列其中。（下）