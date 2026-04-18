萬千滋味在讀書(下)

家裡只要有字的雜誌和紙片都被我一一翻出閱讀，我爸爸早年訂的科技畫報，連「如何改造鴨屎田」之類的農科文章也看得津津有味。記不得因為痴迷讀書，燒糊了多少次飯，走路看書，跌了多少次跤。

再後來，環境變得嚴酷，除了馬列和毛選，還有幾本欽定的書，幾乎所有書變成「封資修」毒草。父母深知在那樣的年代，看書可能會招來無妄之災，於是嚴禁我接觸任何「課外書」。

記得有一次假期中，朋友借給我一本「西遊記」，在當時，這可是典型的毒草。為了防止父母回家發現，我扮演起了特工，坐在屋子中央，繫上一條寬大的圍裙，腳邊放著一堆青菜，房門半掩，耳朵豎得像兔子一樣，捕捉走廊裡的每一聲腳步。只要腳步聲一響，我就迅速把厚厚的「西遊記」塞進圍裙底下，兩手抓起一根菜，假裝專注地擇菜。

那種神經高度緊繃的壓力，至今記憶猶新。這哪裡是在看書？簡直是在玩火。在這種擔驚受怕的狀態下，看書不再是一種享受，而是一種折磨，書沒看完，就還給了朋友，實在受不了。

還有一次朋友借給我一本「福爾摩斯探案」，因為催得緊，我在上課時也偷偷看，突然同桌碰碰我的手肘，低聲耳語：「雷主任在後面。」我因坐在最後一排，後面就是窗戶。我嚇得心臟蹦蹦亂跳，不知下課後如何交待。

幸運的是同桌正好手頭有一本吳運鐸寫的「把一切獻給黨」，妥妥的革命書，關鍵也是豎字排版，也是書頁發黃，於是我靈機一動，貍貓換太子，下課後把那本書給雷教導主任檢視，雷主任看後只是嚴肅地說：「雖然是革命書籍，上課也不應看。」感謝蒼天，躲過一劫。

如今回望，那些因看書而燒糊的飯、因看書而缺失的社交、因看書而受到的鄙視，是我生命中的遺憾，但我得到更豐盈的饋贈。書裡的世界未必總是如「剛滿十四歲」裡那般完美，但它在我內心極其荒涼的少年時代，為我撐開了一個向外的縫隙。透過這個縫隙，我的思維得以跨越狹隘的周遭，去俯瞰山河的壯闊，領略英雄悲壯的胸懷，觸摸哲人深邃的奇思，教我悲天憫人，敬畏自然。

讀書讓我快樂，讓我充實，對讀書的熱愛，跨越了時代的動蕩，陪伴我至今。無論處於什麽樣的境遇，只要打開書頁，我的思緒就會沉浸在廣袤的山河萬物裡，沒有禁錮，沒有貧瘠，永遠輕盈自由地飛翔，抵達任何一個我想去的遠方。（下）