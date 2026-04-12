其五，擲泥團。秋天收割水稻後，泥土翻開給陽光曝曬或給秋風晾乾，小夥伴們掰成小團塊，作為擲泥團的最佳 「武器」。擲泥團人數不限，分為兩組，雙方距離數十米遠。一方有人發號施令「開始了」，各人彎腰，拾起泥塊你扔我甩，直到雙方手臂痠痛，氣喘吁吁，一場「硬仗」才結束。

一次，村中七、八個男孩子，傍晚來到村前的稻田。年齡大一些的阿強哥哥做我們的「頭頭」，藉著草垛遮擋，阿強哥哥的泥團飛去飛去。待夜幕拉下，各人乏力疲憊，對陣的雙方攬頭挽頸又成為好朋友。小夥伴們有過無數次擲泥團遊戲，從不見得有誰砸中他人的紀錄，可見孩子們純樸無瑕，毫無傷害對方念頭。

其六，搭木梯。挑選平整光滑的水泥地，比如村中曬場，村中小夥伴先用粉筆在曬場畫出六層方格子，第一層六格，第二層五格，由此往上逐漸遞減，至最高第六層為一格；下寬上窄，形狀恰如木梯子（金字塔），每個方格子二、三十平方厘米，前後左右、上上下下界線實線相連。接著撿一塊光滑平整的瓦片，放在方格子前面。

做遊戲者，每次「金雞獨立」，即是吊起其中一條腿，另一條腿足尖負責踢瓦片，由左往右，首先將瓦片踢進第一層左面的方格子，瓦片不能越出方格子，越出方格子或瓦片沾界線都算失敗。接下來，遊戲者赤著單足跳入方格，將瓦片由左往右，一次接著一次踢入其他方格子，也不能踩踏界線。整個遊戲過程繁瑣、謹慎、艱鉅，遊戲者往往大口喘氣、腰痠、腿疼、眼痛，渾身乏力。

一年寒假，小學班主任陳老師找到幾個平時喜歡讀書的孩子，來到他家後面的曬場，提出與我們進行「搭木梯」遊戲。我們驚奇，陳老師竟有閒心與我們玩遊戲？

遊戲前，陳老師又說，他若輸了遊戲，新學期回校獎勵每人一本作業簿；我們輸了，每人要給他背誦一首唐詩才允許回家。我們小孩子一心一意想著搭木梯遊戲是孩子的把戲，陳老師提出與我們鬥，豈不是有意讓我們占便宜？

想不到，陳老師身手敏捷，未有任何閃失，一口氣跳完六層方格，我們目瞪口呆。先後上場的同伴無一人不失敗退下，我們唯有跟著陳老師背誦唐詩。不過，小孩子天性初生牛犢不畏虎，不甘心俯首稱臣，第二天，依然依約與陳老師一試高下，結果與昨天無異。

事後想來，陳老師巧妙利用「搭木梯」遊戲，採用另一種課外授課方式，使我們學到了課堂學不到的知識，讓我們受用無窮。