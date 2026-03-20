中國大陸「全民皆兵」舉措的制訂，早期是為了抗擊外敵侵略、剿匪維穩的，延至五○年代，矛頭轉向對付境外武裝勢力的威脅，到了文革時期，民兵一度變成了派別鬥爭、清除異己的畸形工具，性質微妙地發生了變化。無論「攘外」還是「安內」，偏左還是傾右，民兵一直都以一種特殊形式存在著，文革時期，民兵建設風潮更是從工廠農村波及到校園。我生逢「奇」時，有幸當過一回民兵，當時引以為傲的一個插曲，至今回想竟是如此荒唐離譜。

文革這個怪胎從誕生那天起，就把荒謬演繹到極致，每天都會衍生出荒誕的事情來。一九七五年，我上初二時，受學校保衛主任陳老師青睞，被選上學校民兵隊，全班獨我一人能有此殊榮，自然倍感光榮，自豪感滲透到全身每個毛孔，每天都散發著得意與驕傲。

我那時十四歲，對時勢事物的認知粗鄙懵懂，膚淺輕浮，受報紙雜誌洗腦，認為階級鬥爭是長期的，階級敵人永遠不會放下手中的刀，社會是複雜的，環境是惡劣的，有覺悟的人應該要時時牢記毛主席教導，「千萬不要忘記階級鬥爭」，要嚴格執行「備戰備荒」的戰略。

我自然是要爭當有覺悟的人的，總想著有機會就去與「階級敵人」鬥一鬥，因此參加操練特別認真。學校最初發給學生民兵每人一支木頭槍，我們也煞有介事、一面稚氣地對著空氣怒吼「殺殺殺」，那時堅信天天空喊口號，「帝修反」都會給嚇跑的，那情形猶如唐吉訶德戰風車。

五月，全市各單位部門民兵接受上級指示，踐行毛主席「提高警惕，保衛祖國」的偉大思想，齊集廣州市郊嘉禾進行為期半個月的集訓。我們廣州二中小民兵隊奉命而行，十幾個從各班選出來的小民兵意氣昂揚，打好背包，離開課堂，奔赴嘉禾。

這次隨大人們來到嘉禾，民兵總部給我們每人配置一支五十六式半自動步槍，我們終於摸到了真槍。每日我們與大人民兵一同進行最基本、也最實用的戰術培訓，一早六時三十分起床參加訓練，訓練內容包括隊列操練、扛槍擦槍、臥倒瞄準、實彈射擊等。

我們十四歲的一群孩子，精力似乎比大人們更充沛，大人們往往兩個小時的臥倒瞄準，我們硬要延時一個鐘才收兵，臥姿裝子彈，反覆練百次也不叫苦喊累，硬是把手磨出了血泡，也不吭聲。

中午也放棄午休，與隊友們反覆練習槍上肩、上刺刀這些簡單無聊的動作，直至動作整齊畫一。那時覺得愈賣命，愈是練了紅心，表了忠心，便是毛主席的好孩子，祖國的好民兵。（上）