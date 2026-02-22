「小黃魚」去哪兒(下)

對門鄰居是個人員眾多的大家庭，家中過日子的生活來源，是靠兩台沖床機幫助里弄加工廠加工，把銅片沖出各種形狀，是給電器用品提供配件的，因此家中到處都有銅片的邊角料。這家的老母親手上也有不少「小黃魚」，怕紅衛兵抄家，整日都在憂愁，幾個女兒和母親商量討論，總要想個法子避免這場災難，決定讓「小黃魚」破相，放到沖床上壓成不同規則的形狀，混在銅片中蒙混過關，黃金和銅片顏色相似，一下子難以區分。

這個方法真還不錯，次日，紅衛兵敲鑼打鼓來到他們家，每間房門都敞開，家中亂糟糟的，滿地都有黃顏色的金屬碎片。他們對紅衛兵說：「你們儘管檢查。」紅衛兵衝向了臥室和客廳，仔細搜查了各處，拿走了一些擺飾和字畫，匆匆收場了事。

一家人鬆了一口氣，他們把「小黃魚」回攏之後，老母親想走過了災難，不如把這些分發給女兒和媳婦。這本應是件好事，但在分配過程中，兒媳覺得分發不均勻、不合理，說自己得少了，鬧起了矛盾。

一天，婆媳為了一點小事又吵架了，媳婦不依不饒地走在街上，大聲嚷嚷：「你家的金元寶、金寶塔藏到哪兒去了，是不是都塞給女兒了？」故意栽贓、誇大其詞地陷害婆婆。不料媳婦這一叫，紅衛兵二次衝進他們家，這次沒有防備，金銀財寶全搜走了。從此婆媳深仇大恨，老死不相往來。

我的親家公是從海外回國求學的僑生，他每月能收到父母資助讀書的二十美元。在那個年代，二十美元可兌換人民幣約一百二十元左右。親家公還能獲得從國外寄來的各種服裝和日常用品，如眼鏡、手表、皮帶、皮鞋等，都屬於高檔的物質，生活過得很舒服。除了每個月的花費，親家公手中積蓄了不少錢，他也挺會理財，每三個月都會去金店帶回一條「小黃魚」。成家後，就把這些都讓親家母保管。

如今，外面的形勢那麼緊張，他們又有海外關係，「小黃魚」成了累贅，燙手的山芋怎麼擺脫？搞得親家母心神不安，思來想去最終想出了一個明智的辦法，把這些洋貨和「小黃魚」都裝進了一個箱子裡，決心趁早把這些燙手的東西上交給國家。

她第二天上班時就帶上了箱子，走進工作單位的革命委員會，說明來意，要和這些「封、資、修、帝」的東西徹底切割。革命委員會的頭頭看她態度端正，誠懇真實，拿出了封條貼在箱子上，兩人都簽上了名字，同時還表揚了親家母，說她對文化大革命有覺悟，敢於對自己挑戰、向自己革命，表現不錯。受到了革委會頭頭高度表揚，親家母擺脫了包袱，也感到輕鬆多了，誰也不知道她心裡的真正想法是什麼。

文化大革命結束後，一天單位裡的領導打電話給親家母，叫她去領回自己的箱子，親家母喜出望外地提著箱子回家，撕去封條，裡面的物品一件也沒少，幾條「小黃魚」安穩地躺在原處。

她把這個故事講述給親朋好友、同事們聽，大家都覺得她很有智慧，怎麼策畫這個妙招的？她回答：「只要人寬心爽，思想上沒負擔，錢財和物質都是身外之物，在當時的壓力下，我真心願意拋棄那一切。」

（下）