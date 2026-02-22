我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

「小黃魚」去哪兒(下)

彭麗荷
聽新聞
test
0:00 /0:00

對門鄰居是個人員眾多的大家庭，家中過日子的生活來源，是靠兩台沖床機幫助里弄加工廠加工，把銅片沖出各種形狀，是給電器用品提供配件的，因此家中到處都有銅片的邊角料。這家的老母親手上也有不少「小黃魚」，怕紅衛兵抄家，整日都在憂愁，幾個女兒和母親商量討論，總要想個法子避免這場災難，決定讓「小黃魚」破相，放到沖床上壓成不同規則的形狀，混在銅片中蒙混過關，黃金和銅片顏色相似，一下子難以區分。

這個方法真還不錯，次日，紅衛兵敲鑼打鼓來到他們家，每間房門都敞開，家中亂糟糟的，滿地都有黃顏色的金屬碎片。他們對紅衛兵說：「你們儘管檢查。」紅衛兵衝向了臥室和客廳，仔細搜查了各處，拿走了一些擺飾和字畫，匆匆收場了事。

一家人鬆了一口氣，他們把「小黃魚」回攏之後，老母親想走過了災難，不如把這些分發給女兒和媳婦。這本應是件好事，但在分配過程中，兒媳覺得分發不均勻、不合理，說自己得少了，鬧起了矛盾。

一天，婆媳為了一點小事又吵架了，媳婦不依不饒地走在街上，大聲嚷嚷：「你家的金元寶、金寶塔藏到哪兒去了，是不是都塞給女兒了？」故意栽贓、誇大其詞地陷害婆婆。不料媳婦這一叫，紅衛兵二次衝進他們家，這次沒有防備，金銀財寶全搜走了。從此婆媳深仇大恨，老死不相往來。

我的親家公是從海外回國求學的僑生，他每月能收到父母資助讀書的二十美元。在那個年代，二十美元可兌換人民幣約一百二十元左右。親家公還能獲得從國外寄來的各種服裝和日常用品，如眼鏡、手表、皮帶、皮鞋等，都屬於高檔的物質，生活過得很舒服。除了每個月的花費，親家公手中積蓄了不少錢，他也挺會理財，每三個月都會去金店帶回一條「小黃魚」。成家後，就把這些都讓親家母保管。

如今，外面的形勢那麼緊張，他們又有海外關係，「小黃魚」成了累贅，燙手的山芋怎麼擺脫？搞得親家母心神不安，思來想去最終想出了一個明智的辦法，把這些洋貨和「小黃魚」都裝進了一個箱子裡，決心趁早把這些燙手的東西上交給國家。

她第二天上班時就帶上了箱子，走進工作單位的革命委員會，說明來意，要和這些「封、資、修、帝」的東西徹底切割。革命委員會的頭頭看她態度端正，誠懇真實，拿出了封條貼在箱子上，兩人都簽上了名字，同時還表揚了親家母，說她對文化大革命有覺悟，敢於對自己挑戰、向自己革命，表現不錯。受到了革委會頭頭高度表揚，親家母擺脫了包袱，也感到輕鬆多了，誰也不知道她心裡的真正想法是什麼。

文化大革命結束後，一天單位裡的領導打電話給親家母，叫她去領回自己的箱子，親家母喜出望外地提著箱子回家，撕去封條，裡面的物品一件也沒少，幾條「小黃魚」安穩地躺在原處。

她把這個故事講述給親朋好友、同事們聽，大家都覺得她很有智慧，怎麼策畫這個妙招的？她回答：「只要人寬心爽，思想上沒負擔，錢財和物質都是身外之物，在當時的壓力下，我真心願意拋棄那一切。」

（下）

世報陪您半世紀

上一則

母親的梳妝盒(下)

延伸閱讀

才爆逃稅… 金宣虎昔日拍戲疑起生理反應 舊劇照被瘋傳

才爆逃稅… 金宣虎昔日拍戲疑起生理反應 舊劇照被瘋傳
凹陷變杵狀指…指甲出現這些變化要注意 恐是健康警訊

凹陷變杵狀指…指甲出現這些變化要注意 恐是健康警訊
大S離世滿1年了 金寶山紀念雕像舉行揭幕儀式

大S離世滿1年了 金寶山紀念雕像舉行揭幕儀式
養生／冷凍藍莓好處多 鎖住營養健康

養生／冷凍藍莓好處多 鎖住營養健康

熱門新聞

（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（上）

2026-02-20 01:00

過年吃年糕

2026-02-18 00:30
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（下）

2026-02-21 01:00
司提反的故事： 左，嬰兒才剛出生就被惡魔掉包。 中，母鹿養活幼嬰，主教親睹奇蹟。 右，司提反向父母解釋原委後，令人把惡童燒死。 Martino di Bartolomeo（1389-1434）畫作‘Seven Scenes from the Legend of St. Stephen’局部，德國施泰德藝術館館藏。（圖／韓璞提供）

掉包嬰兒

2026-02-15 01:00
（圖／AI生成）

父親的小小失敗史（上）

2026-02-16 01:00
以上海話拍攝的電影「菜肉餛飩」於2025年底到2026年初在中國上映，內容描繪上海獨居老人的感情需要，其中取景地也在知名的國際飯店。作者金瑩與國際飯店內的電影海報廣告。(中央社)

「年輕老人」愛情故事獲共鳴 紀錄片「菜肉餛飩」呈現高齡化上海

2026-02-18 18:53

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我