母親的求學之路(下)

傳統的枷鎖和個人的志向發生了最激烈的碰撞。當所有的哀求、講理都化為外公外婆堅決的搖頭時，母親做出了最極端的抗爭行為：「絕食」，那不僅僅是對食物的拒絕，更是對既定命運的無聲反叛。巨大的精神痛苦和被壓抑的怒火，甚至讓她脖子上長出了一個硬梆梆的包，那是意志以一種殘酷的方式，在身體上留下的印記。

面對女兒以生命為代價的抗爭，外公終於做出讓步，但提出了一個條件：「今年就去考，只要妳能考上，就許妳讀。」這看似一線生機，實則對母親來說相當苛刻。母親前幾年的學習都是磕磕絆絆的，連初中都算不上，基礎知識還是略顯單薄，尤其是算數。離今年的考試只有兩個月了，外公篤定母親不可能考上。讀書心切的母親咬牙接受了外公的挑戰，開始背水一戰地日夜苦讀、自學，決心抓住這改變命運的唯一機會。

決定命運的考試日，天降罕見的大雪，地上積雪好深，這讓沒見識過如此極端天氣的南方人，選擇蜷縮在家裡的火爐旁，不想邁出房門半步。母親也拿不定主意考試是否如期舉行，但她不願放棄這個改變她命運的考試。她說當時她想，哪怕只有一絲絲希望，她也要抓住，所以冒著風雪，跌跌撞撞地向考場進發。

當母親踏進考場時，教室裡只有寥寥幾人，而她是其中唯一的女生。監考的教導主任看著這幾個冒雪前來的年輕人，讓他們當堂寫一篇短文，意思是為什麼要冒大雪來考試。看完幾人的文章，主任當場拍板，取消原定的考試，全部錄取。他說能在這樣的大雪中赴考的人，都是「有志向學之人」，一定會努力學習，成為對社會的有用之才，為學校爭光。

那場大雪，不僅是對考試者的考驗，更像是命運女神的恩賜，它戲劇性地為母親的抗爭畫上了句號。一個教導主任的理解與善意，超越了冰冷的分數，改變了一個女性命運的軌跡，母親得以用知識武裝自己，掙脫了時代的禁錮，成為一個精神上、經濟上獨立的女性。她以她所學的知識為資本，成就了她自己，養育了她的兒女；也以此資本，實踐了她當年許下的承諾，幫助了她原生家庭的手足。

每當母親講述這段經歷，最後總是要說：「一個女人一定要經濟獨立，只有經濟獨立才會人格獨立。」尤其是老年以後，看到很多家庭為贍養父母而造成的親子 傷害，手足反目，她都會慶幸自己有一份退休 工資，不必成為兒女的負擔，再次為自己當年的先見之明而自豪，為自己的勇敢而驕傲。