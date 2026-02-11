過了臘八，很快就到了臘月二十四日，這個日子中國叫做小年。如果是說臘八拉開了過年的序幕，那麼二十四日則是進入了過年的倒計時，因而雖然只是小年，也顯得熱熱鬧鬧的。

關於小年的來歷，與灶王爺的傳說密切相關。中國民間相傳，灶王爺原名張生，因沉迷酒色、敗光家業而淪為乞丐。一天，他乞討到前妻郭丁香家，羞愧難當，一頭鑽進灶鍋底下，把自己燒死了。玉帝得知後，認為張生還有悔改之心，便封他為灶王，並且命令他，每年臘月二十四晚上，到天上匯報人間善惡，大年三十夜再回到灶底。由於灶王爺要上天匯報，老百姓都非常敬重他，於是有了臘月二十四的祭灶王「小年」。

我至今記得，小時候母親祭祀灶王爺的情景。吃過晚飯，在灶膛前面放一張小桌子，擺上雞、肉（豬肉）以及魚，這叫「三鮮」，必不可少，還要倒上一杯酒，裝好飯，鋪上筷子；另外，還有果品、點心等東西，十分隆重。果品當中，必須有糖，灶王爺吃了糖，嘴也甜了，自然會在玉帝前多講好話，保佑來年一家平安。開始祭祀了，先放一掛爆竹，然後對著灶膛作揖，說幾句祈求之類的話，把「三鮮」和果品點心擺放一下，便可以結束了。

灶王爺到玉皇大帝那兒，不能讓他帶這人世間的灰塵上去，二十四這天還要對整個家中進行一次徹底的大掃除，俗稱「掃塵」。另外，「塵」和「陳」同音，「掃塵」還有「除陳布新」的涵義，其用意是要把一切「窮運」、「晦氣」統統掃出門，地面、牆壁、窗戶、房頂、樓上樓下，每個角落，都要清理得乾乾淨淨的。

不僅如此，煙囪裡面也要清掃。為此，母親特意砍一根竹竿，將掃把綁在上面，穿上舊衣服，帶著草帽，把牆壁、房頂都清掃好後，最後清掃煙囪。家裡全部乾淨了，母親卻是一身灰塵，變得灰頭土臉的。

不只房裡，陽溝、陰溝也要清理乾淨。這天，父親拿著鋤頭、畚箕，把陽溝、陰溝裡的淤泥廢土清理出來，這不僅是為了乾乾淨淨迎接新年，更重要的是，春天來了雨水多了，把陰溝陽溝清理乾淨，便於排水。

這麼多的活計，不是一時半刻可以搞完的，因而小年不僅熱鬧，更多的是忙碌。無論掃塵，還是清理陰溝陽溝，都要花很大精力，要下很大功夫，因此往往會提前一兩天，趕在二十四之前弄完就行。

小年又被稱作「伢崽年」，意思這天是小孩子過年，象徵著童年的歡樂和無憂無慮。在我兒時的記憶中，從臘月二十四開始，吃的東西開始多起來了，小孩子可以大飽口福了。

首先是米糖。米糖不是商店裡買的，而是自家用麥芽煎熬，米糖煎好後，拌上米泡、芝麻或是花生米，做成米泡糖、芝麻糖和花生糖。這些主要是過年用來待客的，但小孩子可以先吃一點。那年頭生活比較困難，有了母親用米糖做出的這些美食點心，年味變甜了，日子也變美了。

煎了米糖後，便做貓耳朵、汆薯片。貓耳朵用薯粉做的，裡面摻了點芝麻，用油汆過後，吃起來十分香脆；它又薄又圓，看上去像貓的耳朵，所以有著這樣特別的叫法。薯片也是油汆的，吃起了脆而甜，和貓耳朵相比，別有一番風味。

另外，還要炒花生。我在灶膛前燒火，母親用鍋鏟不停翻動鍋裡的花生，花生被炒得「逼波」作響。灶膛裡的火烤得我身上暖暖的，鍋裡飄來的熱熱花生香味讓我至今難忘。

除了這些點心，還要打年糕。年糕又稱「年年糕」，諧音「年年高」，寓意著人們的生活一年比一年提高。年糕香甜軟糯，象徵著家庭的和諧與幸福，本來就美味，還有著這樣美好的寓意，大家當然喜歡吃。‌

這些東西，平時難得吃到，過了小年後，小孩子天天都有吃，吃得嘴裡香香的，甜甜的，能不高興喜歡嗎？對小孩子而言，這就是過年呀，怪不得這天叫「伢崽年」呢。

過了小年，屋裡屋外都整理的乾乾淨淨了，吃的東西也準備好了。於是，買些紅紙來，剪些各式各樣的窗花，如二龍戲珠、三羊（陽）開泰、五穀豐登、鹿鶴桐椿（六合同春）、蓮（連）年有魚（餘）、喜鵲登梅等等，有的人家還買來紅紅的大燈籠，掛在大門上面。在紅窗花和紅燈籠的映照下，年味愈來愈濃，人們的心愈來愈敞亮，愈來愈激動……。