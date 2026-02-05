年過八十的友人阿雄回憶童年時，向我道及他母親的故事。

他母親患中度精神分裂症，起因是這樣的：她上世紀初出生於大戶人家，家境優渥，童年衣食無憂，及至日寇侵華，家破人亡，淪為底層。出嫁之初，生下兩子，此後丈夫遠赴美國，頭幾年還匯錢回來，從一九五四年起不再接濟。阿雄母子三人流落香港 ，他和弟弟八、九歲起就去打工。

此時他母親才三十出頭，受不了連串刺激，精神出現問題。先是沉浸於回憶，熱中於向人絮叨從前多高貴、多威風，鄰居和朋友聽得多了，很不耐煩，故意氣她，說她硬充，欺人家看不見胡編亂造。她氣人家沒同情心，對她不信任，便肆意開罵。

正在盛年，向來體質甚好，罵人成為阿雄母親的消遣。開始時是有人頂她的嘴才罵，一發不可收拾，看到任何不順眼的都怒罵，叉著腰，站在街旁巷口，聲音尖銳無比，成為整條西蘭道的「名人」。行人和住戶無計可施，罵聲一起，能避的遠避；嚴厲的家長把圍著「顛婆」看熱鬧的孩子強拉回家，關窗關門。

附近商戶的顧客被她罵走，叫苦連天，出面勸她，還有人給她錢，有人送她一杯茶，求她閉口，她哪裡肯依？藉此知道自己的威力，罵得更起勁。最長紀錄是兩天一夜不停口，身邊放藤椅、葵扇和茶壺，站夠了就坐，口水用光了就喝茶，手搖葵扇，時而疾風驟雨，時而慢條斯理；時而哀切，時而憤恨；時而如滾雷，時而若游絲。還好不打人。

那是上世紀五○年代初，香港的經濟凋敝，救助窮苦病人的系統沒有建立，阿雄兄弟倆天天外出打工，仍拿不出錢帶母親去看病，只能任她在家胡為。不只一個老街坊對送報紙上門的阿雄說：「前世修行不夠，你們兄弟倆哪裡躲呀？」阿雄回答：「幸虧我和弟弟在打工的場所過夜，害苦你們了。」

包租婆本來同情他一家，幾年來只加了點租，沒趕人。但住客投訴愈來愈多，好幾戶揚言阿雄一家不搬他們搬，包租婆上門，抱歉地對阿雄兄弟說沒辦法了，兄弟倆只好答應，說定明天搬離。這天傍晚，阿雄和弟弟在家打包，為搬家作準備，母親照樣在門外發瘋，眼神游移，四處尋找罵街的目標。

包租婆的獨子阿欣，叼著登喜路香菸，大搖大擺地從外面回來。他因為受父母的溺愛，中學沒上完就停學，年過二十，沒有正經的工作，只打打短工，沒活幹時在街上游蕩，勾引女人，是街坊口中的二流子，好在沒混黑社會。

阿欣走到樓梯口，和阿雄母親碰上，知道瘋婆惹不得，閃身讓路，不巧他的唐衫後擺擦到阿雄母親的手，阿雄母親早就看他不順眼，這次逮到機會，伸手把他攔住，以所向無敵的氣勢開罵。正是多數住戶吃晚飯的時間，聽到聲響，許多小孩和幾個大人手拿碗筷，站在天井旁邊，邊吃邊往樓梯口看。

開始時是阿雄母親的「單人秀」：「哼，你這傢伙，什麼事也不做，一天到晚街上晃，一個錢也賺不到，還裝出公子哥兒樣，什麼玩意？以為我不知道，光會吃軟飯，人家捱生捱死，你卻尋花問柳，舞廳勾引舞女，搞大阿秀的肚子又拋棄人家，你這麼造孽，看老天爺幾時收你……。」

阿欣何嘗不知道和瘋子對罵沒有意義，可是，他被揭露戀愛的隱私，火氣升起，旁觀者的大笑更教他難堪，於是反擊大吼幾聲，全樓頓時肅靜。阿欣的大嗓門把阿雄母親的罵聲蓋住：「死顛婆，我搞女人關你什麼事？眼紅是嗎？沒人睡你是嗎？要不要體會本少爺的厲害？有沒有膽量脫褲？來呀，現在就把你辦了！」

說罷，阿欣把自己的西褲脫下來，只剩一條緊身內褲。一名中年漢子在二樓起鬨：「快來看活春宮。」大家哈哈大笑。阿欣作勢要把內褲除下，大家更來勁，鼓起掌，叫加油。

阿雄母親頓時啞了，平日她罵人，沒人敢回應，想不到大家今天活像鄉下圩鎮看賣藝檔，一片熱鬧。她不再反駁，坐在地板上，雙手抱住臉。阿欣在大家鼓動下，繼續挑釁：「來啊來啊，不敢嗎？怕啦？」阿雄母親蜷縮起來，變得可憐巴巴，阿欣驚異地看著她，不解她今天怎麼這麼快就噤聲。圍觀者說顛婆輸啦，紛紛離開，樓梯口剩下阿雄母親一個人。阿雄和弟弟待在房裡一直不敢出來，瘋癲母親的言行教他們沒臉見人。

鋪子恢復安靜，雙層電車行駛的隆隆聲從此街上傳來。阿雄母親回到房裡，神情恍惚，看著兩個兒子，沒說話。阿雄隱約地發現，母親的眼神變得清澈，臉相沒過去那麼扭曲。怕母親滋生事端，阿雄暗裡盯著，母親緩緩地在自己的床鋪坐下，久久發呆。阿雄試著和母親說話，母親沒回應，但不像往常一樣要麼亂說要麼臭罵。

「明天搬家？」母親看著地上的行李箱和打包的用具，低聲問。阿雄說是的，地方找好了，在油麻地的富吞街，也是唐樓。「嗯。」母親說。隨後，鑽進蚊帳裡睡覺。

次日大早，阿雄被鍋勺的響聲吵醒，揉著眼睛起床，看到母親戴圍裙的背影。她在煎雞蛋 ，旁邊的瓦甕冒出白色熱氣，裡面的該是白粥。阿雄記起，上一次母親做早餐，是發瘋之前。

「媽。」阿雄響亮地叫。「起來啦？叫醒阿昆，吃飽了搬行李下樓。」母親轉過身，對阿雄說。阿雄發現，母親的臉洗得乾乾淨淨，梳了髮髻，整個人變了。阿雄站在母親側面，看了又看，不敢相信，「媽，妳沒事啦？」母親不好意思地點點頭。

萬萬想不到，阿欣一頓粗野之極的痛罵，是效力巨大的「震盪治療」，教母親霍然而癒。阿雄把床上的弟弟推醒，說：「媽病好了！」搬家第一天，母親成為正常人。