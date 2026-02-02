從美東向西飛回家，傍晚起飛時暮靄沉沉，從舷窗向外眺望，天色又漸漸明亮：美西正是日落黃昏時分。我詫異於從高空看夕陽，與從地面仰望它感覺如此異樣。太陽餘暉慢慢散盡，天空一片漆黑。幾個小時後，飛機開始降低高度：舊金山 快到了。我俯瞰地面，看到兩條明亮的細線朝各自相反方向蜿蜒，一條亮紅，一條明黃，那是進出舊金山的車陣，裡面坐著急於返家的人們。從高空俯視，他們小到無法分辨，我想他們都有屬於自己的獨特故事吧。

此時，腦中突然浮現「可愛的骨頭」那本書裡細緻生動描述的情景：小姑娘被謀殺後，靈魂一直在天上飛行，她能清楚地看著地上人間的活動，能關切著親人的生活。這時我頓悟：母親從未與我失去聯繫，她的靈魂也和那個小姑娘一樣，在天上關注著我，她早已沒有傷病和煩惱，沒有責怪我的晚熟和自私。我和那些坐在汽車裡的人一樣，不知道天上的美妙。我多次乘飛機往返兩地，但從未有過這次在飛機上的特殊而奇特的感悟。「可愛的骨頭」裡的小姑娘開解了我。

我開始從另一個角度回憶我與母親的往事，相信我們會在天堂團聚。回想起來，我個性的偏執給母親帶來很多麻煩，經常使她處於兩難境地。她疾病纏身，尤其是嚴重的胃病和氣管炎經常折磨她，晚上總要趴伏在床頭櫃上喘息到半夜。可是這樣一個支撐七口之家的柔弱女子，竟然被迫下放到京城以外的偏僻小鎮。

我高三時收到她的信，信中提出她想退職回家。我不知家裡其他人的想法，但是我沒有認真對待這封信，以為每個人都應工作到退休 年齡。我渾然不解她的淒涼處境，更沒想到我應責無旁貸地分擔她的困難。那時我已經是十八歲的成年人，是母親的長女，可是我從來沒想過我可以放棄升大學機會去工作掙錢，讓母親回家。

如今我已垂垂老去，想起當時我讀到那封信後的漠然，仍愧疚於心。也許即便我鼓勵她退職或我停學去工作，母親也未必會同意，但是起碼我不會為此事悔恨至今。我的家人說母親過早病逝也許躲過了更悲慘的結局，這樣的推斷可能是很理性的，但是我不會因此原諒我對母親求救信的漠然。

母親最後一次回家探親，我表現得不同尋常：雖然我沒有午睡習慣，可是那天午飯後我和她一起躺在床上，緊緊挨著她，至今我似乎還能感覺到她的體溫。午睡起來我獨自送她到永定門火車站，車站髒亂不堪，旅客們坐在地上，身邊堆著各式各樣的包袱，我嫌惡地看著那些穿得髒兮兮的候車人，一言不發。

母親憂心忡忡地看著我，我知道她又在為我莫名的「優越感」而擔憂，她經常告誡我如果不改掉這些缺點，一定會吃虧的。我以後的經歷完全證實母親的先知灼見，但是當時我根本不理解她的警示。

我最後看母親一眼，離開候車室，回學校，誰知從此我們母女天人永隔。我直到現在還有一個不為人道的禁忌：送親人出門絕不看最後一眼。每當回想起那次送別的不尋常之處，我篤信冥冥之中真有超自然力掌控一切。

七十多年過去了。我至今也不明白她的領導怎麼如此冷血無情，他們明知母親年輕守寡，以自己體弱多病之軀苦苦支撐著老老小小的七口之家，可是他們卻偏要把這樣的孤苦女人發送到外地，為什麼？那時正是饑荒年代，一切憑票證供應。北京尚且如此，可以想見外地生活的困苦。

母親去世後的第一個寒假，我向系辦公室申請買學生優待票去母親墳前祭奠，系辦公室特批我以半價買火車票到母親原工作地去掃墓，至今感念老師宅心仁厚的悲憫心。車行幾個小時，抵達母親生前的工作單位，她過去的同事親切接待我，向我講述母親為人的謙和。經人指點，我找到孤零零處於荒野之中的母親墳墓，我害怕被批評搞封建迷信，不敢多停留，趁沒人看見時在墳前匆匆磕頭後慌忙離去。

多年後外甥帶我們去掃墓，但是母親的墳已了無蹤影，我們只得買些母親生前喜歡的點心，在一片荒野中祭奠略表悼念。

如今我在人生旅途踽踽獨行八十多年，記憶的破船漏掉很多東西，過去的是是非非或愛恨嗔怨已寬懷，唯獨對六十多年前對母親的愧悔耿耿於心。每天在公園依杖望呆時，仍不時會想起母親的悲慘命運，不解為何命運對她不公。尤其我現在安享子女供養，膝下承歡孫輩，更會想起母親，仍懷從未淡漠的母女情和抱愧至今的歉疚心。