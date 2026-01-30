中國南方的冬天陰冷，六、七○年代家用空調沒有普及，幾乎家家戶戶都是生炭火盆取暖。一家人圍坐在火盆周圍，吃飯、聊天、取暖是常見的家庭場景，而在我家還多了一項活動，那就是聽媽媽講故事。每當正月二十，媽媽總會講起「寒波撿柴」的故事。

正月二十，正值春寒料峭、欲暖還寒，冰封的大地還沒來得及完全復甦，取暖的炭盆仍然留在每家每戶的廳堂正中。媽媽起床後第一件事便是生好炭盆，然後，她會抬頭看看天色，如見天空朦朧、晨霧縈繞，她便露出滿意的微笑，說：「今天寒波可以出門撿柴了。」

「寒波是誰？為什麼要在這麼寒冷的清早就出門撿柴？」幼時的我好奇地問道。「寒波是一名年輕人，他家境窮困，和臥病在床的老母親相依為命……。」於是，媽媽便開始了她的講述：

在一個「寒波澹澹起，白鳥悠悠下」的正月二十清晨，一名衣不蔽體的窮苦年輕人，冒著寒風早早出門，在潮濕濃重的晨霧中行走於山丘樹叢，拚命尋拾可以燃燒取暖的枯枝樹根。待柴火裝滿了籮筐，他便趁著濃霧散盡之前趕回家中，立即生火煮飯，為臥病在床的母親煮上一碗熱熱的米粥。

這就是寒波撿柴的故事，它主要流傳於我的祖籍江西省都昌縣一帶。人們稱讚寒波的孝順與勤勞，並期盼正月二十那天只起霧不下雨，好讓寒波出門撿柴時，既不被人瞧見裸露的身體，也不會被雨水淋濕柴火。隨著時間的推移，這段民間傳說被演繹得愈來愈神奇，人們甚至認為正月二十那天是否起霧還能預卜天氣，有民諺云：「是日晴，多雨雪；是日陰，則多晴明。」

也就是說正月二十那天，如果有晨霧且天晴，接下來會連續四十天雨雪霏霏；如遇陰雨天，則接下來的一個月幾乎都是晴天。因此，正月二十那天是否希望有霧，成為人們艱難的選擇。因為人們既希望晨霧天氣寒波能撿到柴火，又不願意忍受四十天的雨水。媽媽說，事實上，真正連續下四十天雨水的天氣並未出現過，因為寒波這樣孝順善良的人，是一定會得到上天幫助的。由此，一段關於孝道的傳說，成了一則勸人行善的哲理故事。

如今，家用暖氣普及，取暖燃料豐足，不再有人在意正月二十那天的天氣了，對於城市生活的人們來說，季節的更替也不會影響日常的生活。我不禁憶起在日本 生活的場景，每天上下班穿梭於城市的電車車站，各家店鋪裡空調常年恆溫，店員制服一年四季都是一樣。

特別是現在生活的美國，對於季節的體驗更是奇特。夏天，屋外驕陽似火，餐廳室內空調開足馬力吹冷氣，客人們則圍坐在壁爐旁邊吃著熱騰騰的餐食；冬天，屋外寒冷難耐，室內空調春風送暖，只需一件短袖足以禦寒。真不知寒波見此情景該作何感想？

寫此文時時令已近小寒，是一年中最冷的季節，此時憶起寒波撿柴的故事，眼前再次浮現兒時聽媽媽講故事的溫馨畫面，心中便泛起陣陣暖意。