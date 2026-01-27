我寓居江蘇省江陰市，地處長江之濱，江南魚米之鄉也，人傑地靈，物產豐富。然而上世紀六、七○年代，由於農村單純依靠種地謀生，而沒其他收入，日子過得緊巴巴，捉襟見肘，就連購買油鹽醬醋之類也犯難，囊中羞澀。

當年我在公社醫院當醫師，下鄉巡迴醫療時，常有相識的農民朋友向我借兩角錢，我問兩角錢能派什麼用場？對方面露難為情的神色：「不瞞你說，廚房裡鹽罐子底朝天了，別樣可以節省，鹽每天都要吃，可不能省啊。」我暗自感嘆：「農家真窮得可憐。」於是給這名農婦五角錢，並且吩咐她不要還我錢了。

那是「一個雷聲天下響」，全國各地建立人民公社，走集體化道路的年代，農家依靠種稻、麥、雜糧之類，糧食和柴草由生產隊分發到家，加以「自留地」種些番瓜和薯類，尚可餬一張嘴，可是沒有錢花，手頭緊，就連油鹽醬醋之類也沒錢買，這個日子怎麼過？

窮則變，各鄉鎮「當家人」把視線轉向山上。本邑共有三十座山，其實大多是小山丘，最高的一座為定山，海拔不足三百米。於是一靠砍伐樹木（包括灌木和喬木），挑到城裡當柴火賣；二是開山取石，在大塊山石上打洞鑽眼，然後放置炸藥和雷管，每天從山野傳出隆隆的爆破聲。開出石頭賣錢，大的供夯牆腳基礎，小的提供澆混凝土，石沙則供糊牆面。

就這樣「靠山吃山」，一年到頭，可以為村裡掙不少錢，不無少補也。

開山取石頭，必然破壞綠化植被，結果青山變了樣，山體裸露黃土，斑駁片片，甚至如同「剃光頭」，看上去很不雅觀。人皆曰，這是典家當賣老祖產，用子孫的錢啊。

從本世紀初開始，政府明令禁止開山炸山取石頭，以及賣樹柴掙錢，將自然資源留給子孫，大搞植樹造林，綠化山體，並且封山育林，注重環境保護與生態平衡。國家領導人提出的口號是：長江三角洲注意環境保護與生態平衡，只搞大保護，不搞大開發，「不要金山銀山，要綠水青山」。因此自然環境大為改觀，如今飛禽走獸多了，大大小小的候鳥飛來度寒冬了，濕地和低窪地成了鳥兒的極樂世界。

十多年前，本地還發生一件「狼來了」的趣事。

二十多年前，在定山下一片水稻田裡，有個獵人擊斃一隻體重三十五公斤的狼，地方報紙作了報導，並且配以照片，說明確有其事，並非媒體造謠惑眾、聳人聽聞。過了數月，有個農民路過定山腳下，發現兩隻小狗，覺得十分可愛，就捉了帶回家，作為寵物 。後來發現這兩隻小狗十分凶狠，還要咬人呢，經過懂行的人鑑定，這哪是小狗，而是狼崽，於是送給動物園。

啊，真的狼來了，至於來自何處何方，是個不解之謎，難以考證。但是從中可以證明，由於大搞植樹造林，注重綠化，嚴禁斫伐樹木，封山育林，本地區自然環境已大為改觀，今非昔比。狼來了，乃是本地恢復生態平衡的體現。