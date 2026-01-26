我認為上帝留給人間最好的禮物之一，是賜予緣分。我們在各地會遇到各種人，如果相遇兩者有緣的話，會從相識到相知以致成為摯友。

我與阿五的認識，是從進廠的第一天開始的。上世紀六○年代早期，學校畢業後我被分配到造船廠工作。我們的造船廠在上海是個小老弟，廠址在上海的遠郊復興島上，當年到復興島的公車唯有從外灘開出的八路有軌電車，約半個小時行程，終點站便是復興島，下車步行過了定海橋就上了島。

第一天上班，我下了電車跟著一大群人步行過橋，不知道船廠到底在哪裡，隨著人群向前，想找個人問路，見前面人群中有個年輕人，我一個快步向前，「同志，請問到造船廠怎麼走？」那人轉過身來，這時我看清了是個與我同齡的小伙子。「前面不遠處就是，我也是船廠的。」小伙子回過頭來瞅了我一眼。我們一起走過了門衛，前面便是船廠的辦公樓，他告訴我人事科在樓下，說了聲再見他就上樓了。

人事科科長把我領上樓來到一間辦公室，告訴我這就是我工作的設計科。推開辦公室門，只見是一個相當大的房間，中間是寬敞的走道，左右兩邊是一排溜的製圖桌，很像我們在校時的畢業設計室。科長告訴我分配在輪機設計組工作，輪機組下面又有三個小組，我到所屬的小組報到時，組長熱情地向我介紹各個成員，突然發現我問路的那名年輕人，竟是和我同一個小組，他也認出了我，立刻向我伸出手來，我們兩個手便握在一起。

他就是阿五，家裡兄弟姊妹中他排行第五。設計科這個大房間裡，有近四、五十人分成左右兩大塊，一邊是船體組，一邊是輪機組。阿五在科內十分活躍，他為人溫良謙和，且十分熱心為公眾服務。那時在廠裡中午用膳要用餐券買飯，阿五為了服務大家，在科內辦了個購買餐券的分部，方便同仁省下排隊買餐券的時間，這雖然占了阿五不少時問，但他樂此不疲。

我和阿五在廠內共事有十六年之久。在復興島總廠的共事時間兩年不到，我被調到總廠設在浦東南碼頭的分部工作，雖和阿五分別在兩個不同的部門，但因我們的專業相同，還是有許多交集。在工作上我們互相配合，私誼也與日俱增，有時會約好一起去看電影，兩個家庭之間也有互訪。

廠裡在經過文革以後，技術人員有了較大的變動。隨著整個社會的復甦，上海率先成立了將近十所新的大專院校，為急需培養技術人才，從各個工廠和研究院所抽調部分技術人員充實到教師隊伍中。我和阿五幾乎同時告別了船廠，被調到了同一學校，而且分配在同一個教研組。第一年進行教師培訓，期間阿五在美國的親人為他一家辦理的移民 簽證批准了，阿五告別了教研組的同仁，踏上了出國之途。

命運真是多變，我在學校一待就是十年，已經年過半百的我不甘寂寞，為了走出去看看，我也擠出了國門。輾轉兩年多，我們一家終於在美國加州 落了腳，阿五一家早已在加州灣區安居樂業，這樣我和阿五又近在咫尺了。

老朋友在異國重聚何等不易。阿五是個熱心人，我們初到加州一切從頭開始，生活方面他給了我們很多支持，不僅把生活用品給我送過來，還給了我許多在美生活的經驗介紹，從如何申請駕照，到協助辦理各項移民服務等等，他待人的熱心一如既往。

我兒子大學畢業後在西雅圖的一家公司工作，我們也隨之一起搬出了加州，與阿五自此在距離上是遠了，但我們的聯繫一直未斷。自從有了互聯網後，與阿五的聯繫由電話換成了微信 ，我們幾乎每天都有微信交流。

阿五終於退休後，我多次邀請他到西雅圖來看看，但他一向不是好動的人。由於長期上夜班，他告訴我他的健康不如從前了，腿部乏力，人也頗感疲憊。在飲食方面，他告訴我為圖方便，常以冷凍水餃之類的食品為主，我勸他要常吃新鮮果蔬，並保持適合自己的活動。隨著歲月流逝，他一直在電話中重複地告訴我，他很疲倦走不動，上下樓梯困難……，聽到這些我很為他擔心。

他兒子住在離他不遠處，常會過去照料並關心他。一連幾天沒阿五的消息，我心生疑惑，突然微信來了：「 阿叔，爸爸走了……。」是他兒子發來的，他告訴我，他按例打電話給老爸，結果鈴響半天無人接，他知不妙，趕緊到爸爸住處，只見阿五如熟睡一般躺著，已沒有了呼吸。阿五在平靜中接受了主的召喚。

嗚呼！阿五就這樣與我們永別了。我和阿五從同廠共事開始，一直到同在美國生活，前後超過半個世紀之久，是緣分讓我們從相識到相知以致成為至交。如今阿五駕鶴先去，年屆九十的我在寂寞的晚年生活中少了一個可推心置腹的知友，讓我不時地常懷念起我們的阿五。