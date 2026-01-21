芙蓉，現在被稱為「醉美水鄉」，它地處武、澄、錫三縣交界處的「芙蓉圩」內，但在上世紀六○年代，卻是個信息閉塞、交通阻隔的窮鄉偏壤。

鄉內沒有一條通往外界的公路，想上常州、江陰、無錫，只有早上一班靠人力拉縴的「快船」，半夜要是遇上個急事，那真叫走投無路。

一九六八年五月三十日晚，我當時十九歲，在芙蓉鄉李象橋村看電影，散場經過一道籬笆時，只覺腳踝上像被什麼東西咬了一口，疼痛異常。待到明處一看，腳踝骨上方冒出兩個鮮紅的血滴，圍觀人群中有人說：「你是被蛇咬了。」

怎麼辦？當時我頭上急出汗珠子，忙找來一條帶子，在腳肚處打了個結。這半夜三更的，往哪送？同村髮小輪流著把我背回了家，父母親急得雙手直搓，聽說半邊蓮能治蛇傷，便拿上桅燈去田埂地頭找了半邊蓮搗爛敷上，一夜過來，不見療效。

第二天清晨，母親便著人用小船將我送到十里外新安鄉小山坡村的草頭郎中處治療。這郎中見狀，便將我安置在他家中，自己一個人拿了簍子去山上、田邊找草藥，回到家中，他不讓人看草藥，一個人躲在裡屋神神祕祕地搗爛，把兩碗藥汁一分為二，一碗在他家中喝，另一碗灌在瓶裡讓我帶回家喝。回家後，我直覺渾身無力，喝了那青澀中含有苦味的湯藥，沒一會便吐了出來，接著便一直嘔吐，腿肚子腫得直鼓鼓。

村裡人見了，紛紛催我母親送我去無錫的軍區醫院治療。借好錢，租好船，已是下午二時，我父母及村上三個親朋好友，划起一條小船把我往無錫送。在隔壁無錫縣玉祁鄉的南白蕩裡，四把划槳把船划得像脫弦的箭，「嘩嘩嘩」地向前直衝。

這動作驚動了蕩邊一個捕魚人，他問我們船上一名朋友有何急事？朋友道了原委，漁夫忙說：「無錫市太遠，去軍區醫院只會截肢，快去找隔壁江陰青陽鎮上的胡正榮，他是有名的蛇醫。」說著便告訴我們胡正榮的地址。真是救命遇上了救星，出了玉祁大閘口，父親和其他三人分成兩組，輪流上岸拉縴。

找到胡正榮家，已是掌燈時光，年近花甲的胡醫師正在吃晚飯，一聽有病人，放下碗筷便過來把看。

彼時，我已頭昏眼花，胡家的一盞電燈在我眼裡竟成了兩盞。聽說是昨天晚上被蛇咬的，胡醫師微皺眉頭，說：「怎麼拖到現在？」說著，便吩咐夫人給我用淘米泔水洗傷腿。

他呢，默默地拿了一瓶藥，用麵粉調成漿糊狀，攤成一張膏藥，放上藥，然後小心地貼在蛇咬處。接著，又用牛角小勺掏起一勺藥，塞到我左右的眼眶裡，我痛得淚水直湧，他卻連聲說「好，好！」據他說，要是這藥放到眼眶裡，病人說舒服，哪這人就沒救了。

就這樣，前後花了近兩個小時。胡醫師說：「可以回去了。有沒有問題，天亮時便可見分曉，如果到時覺得不好，你們就送無錫市吧。」父母沒經歷過什麼大事，一時拿不定主張，和親戚們一商量，現在已是晚上九時，回家是往北走，要三個小時，如果到了天亮有問題，再往南趕往無錫市，路上就要五、六個小時，病人恐怕就耽誤了。便和胡醫師商量，能否留在他家觀察，要是有事，這裡上無錫要方便得多，胡醫師覺得有理，便同意了。

忙到這時，大家才舒了口氣，肚子都覺得餓了，便要上街找飯館。胡醫師擺擺手說：「現在街上飯館早打烊了，就在我家隨便吃些吧。」

大家都不好意思，但又無去處，只得吃住在胡家，心想待天明走時多付些錢吧。

半夜時分，我父母及同來的親戚朋友因勞累都已睡去。我呢，因傷口疼痛，從倦意中疼醒過來，剛哼了兩聲，便聽見窸窸窣窣的腳步聲移來，胡醫師過來輕聲問道：「何處不舒服？」他分開我的眼皮，又給我上了些藥，倒了杯溫水，囑我喝後好好睡去。

第二天一早，胡醫師便來看我，他仔細地查看了傷口，又把了把脈，高興地說：「好了，好了，毒氣壓下去了。」大家一陣歡喜。離開時，母親拿出了五十元人民幣作為酬勞，胡醫師雙手直搖，說：「我救人從來不收錢，怎會收你們的錢？」如此推辭再三，我們只得帶著感激離開了胡家。

回家後，我遵囑躺在床上靜養，由於蛇傷，病腿蜷縮得不能伸屈。母親急了，又跑去找胡醫師，胡醫師告訴母親，毒蛇咬傷，筋脈收縮，一定要運動，並告之一方法：將家中不用的空瓶子放在床下，人坐在床邊，腳放在空瓶上來回滾動，累了就休息一下，等會再滾。他還說家中所剩下的蛇藥已不多，這藥須到四川峨嵋山去採集才能製成，現在年事已高，找藥十分困難，但他還是讓母親給我帶回了一小瓶，囑我適時服下。

一個月後，我康復了，便用八開大紅紙寫了封感謝信，帶上一隻老母雞，和母親一起去青陽感謝救命恩人。趕到胡家已是近午，胡醫師剛從外頭背柴歸來，見了我們，便嗔怪道：「好便好了，還來酬謝什麼，當了幾十年蛇醫，我都是救命不收錢，事後不收禮，已成規矩。」推辭再三，胡醫師只答應收下感謝信。

見胡老一片誠意，我感動得不知說什麼好，當即把感謝信貼在客廳正中。胡醫師看著文字，連聲稱讚：「寫得極好。」（上）