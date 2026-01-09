感恩節 之前，和朋友去洛杉磯 的佛教寺廟膜拜，想起小時候爸爸帶我去廟裡抽籤，印象最深刻的是一支籤裡說，我的命中有貴人相助，我當時並不了解這是什麼意思，但聽起來覺得這是一支好籤。

母親在我中學二年級的時候去世了，對於從小是個媽寶的我，這是如同天打雷劈般的苦難，造成了我在學習過程中的自我放棄，原本老師眼中的北一女材料，上了第三志願的景美女中。一個親戚得知之後，告訴我爸爸：「你的女兒只考上了三流的高中，以後也只能進三流的大學。」

我當時選擇了高中丙組班，希望能夠進醫學院。高二時，有人介紹我去信義路的李老師那補習化學，據說李老師是當時高中化學的第一流名師。補習班教室裡大概有六百人，女生人數比較少，被安排坐在教室的前面，坐下之後發現周圍幾乎全都是穿著深綠色制服的北一女學生，景美女中的黃襯衫讓我變成「萬綠叢中一點黃」，而男同學不是建中就是附中。每次去上課，我的黃色制服就像是對全班六百個同學宣告：「這是一個第三流的學生」。

在大學聯考前，李老師宣布，接下來會有八星期的模擬周考，所有學生的前五名，會得到一份小禮物，我想有這麼多建中和北一女的佼佼者在課堂裡，應該不會有我的份，所以很快就忘了這件事。

在最後一次模擬考，我正小心翼翼地回答考卷上的問題。突然考卷前面出現了一個長方形的小盒子，上面綁著絲帶，我疑惑地抬起頭，發現李老師站在我的桌子旁邊，當我們目光相對的時候，他給了我一個溫暖的微笑，我不知所措地向他點點頭，表示謝意，這讓原本在安靜作答的綠襯衫們發出了一些騷動。

之後念大學、研究所，和在全球一百強的公司工作時期，我得了無數次的獎品和獎狀，但沒有任何一次得獎，比李老師給我的禮物還讓我珍惜， 原因不只是這個禮物來得意外，而是老師選擇的方式和一般學校或公司都不同，他沒有宣布那天要頒獎，更沒有一般俗套的頒獎儀式，甚至連一句小小的讚美都沒有。但這些都不重要，小盒子裡面裝著什麼不重要，六百個同學中有多少人看到我得獎也不重要，在老師對我微笑的那一剎那，是一個一流名師對我這個別人眼中三流學生的肯定，我終於了解什麼叫做貴人。

很多家境不好甚至被虐待的小孩，成年之後不但能找到幸福的人生，甚至有超越常人的成就，在這些孩子成年之後，心理學家訪問他們，得到了一個結論：這些人之所以沒有因為童年的苦難而自甘墮落，是因為他們在成長過程之中遇到了貴人。貴人的一個微笑、一句鼓勵的話，可以在孩子心中造成深遠的影響，就像李老師在我最需要自信的時候，出現了在我的生命之中，成為我的貴人。