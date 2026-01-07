老姑是我左營合群新村老家斜對面的鄰居，只因和我媽同屬湖南長沙一個宗祠，我們便成了走得近的親戚，從原本稱她黃媽媽，改喚為「老姑」。老姑的兒子比我小，卻長我一個輩分，他亦立馬從周姐姐改口叫我的乳名「小妹」。

老姑是少將夫人，可她素服爽直，一點兒將軍夫人的派頭也沒；由於有些兒暴牙，和我們講古激情時還會噴灑些唾沫星子，我就開玩笑地往後退一大步，眼瞟天空，伸出小手，假意盛接雨水似地喊：「下毛毛雨了。」

老姑不甘示弱，踉蹌邁步上前，恨得牙癢癢地自嘴角蹦出：「給妳個死丫頭一記毛栗子。」

接著迅雷不及掩耳地，彎出食指中間那個硬梆梆的關節，往我額頭使勁來上一敲，痛得我哇哇大叫：「下了雨還帶打雷閃電。」我就經常這樣和老姑打打鬧鬧、沒上沒下，你來我往地彼此尋開心。

老姑人脈廣，最能尋好吃的，我稱她的零食是國際品牌，來自歐美香港 四面八方，只要她尋見，絕少不了我的份。而老姑本人簡直就是天下名廚，沒有她不會做的名菜與點心，親友們常為了要吃她做的美食來巴結她。就連老姑的下手阿秀及女兒黃姐姐，也承傳了她的手藝，能做出一桌美味。

每年過年近午，老姑走來我家，手裡端拎著一盤梅菜扣肉；我媽同時回贈幾條自製湖南臘肉。我不明白她倆為何多年來只互換這兩種食物，好像變成我們兩家感情交流的儀式般，藉此年年鄭重申明許諾「長長久久」。我在旁邊看多了這幅畫面，覺得老姑真的和我們有了血緣親。

老姑爹曾留英，學問好，人品更佳，卻不善政治外交，都得靠老姑替他「打天下」。老姑的絕活即在她的「鴻門宴」，在自家親身料理兩桌上好酒席，於杯觥交錯間定江山。

老輩的眷村人對日本 人多多少少都有些心結，而老姑尤烈。她曾親眼目睹日本兵褪去母親的内外褲，欲逞獸欲之快，幸巧遇月事在身，免遭凌辱，可也被日本兵狠狠一腳踹開且傷勢嚴重。老姑絕不用日貨，但凡朋友用日貨，她先勸誡後警告，朋友仍置若罔聞，不予理睬，老姑輒與之保持距離。

老姑最喜歡回憶與老姑爹的親密往事，說著說著來了興頭，我又在一旁煽風點火，底事愈露愈多。

老姑爹留學英國給老姑寫信，我問最肉麻的話是什麼？「我們不講肉麻話。」老姑回道。我再問：「那最讓妳心動的是什麼？」「也沒什麼心不心動，知道他平安健康就行了。」我繼續探問：「妳好想念老姑爹，老姑爹也好想妳，寫情詩妳也看不懂（一面防著老姑的毛栗子），老姑爹這麼聰明，一定有些訣竅，讓妳明白他深深的愛意吧？」

老姑不急不慌，好像不在意般，其實甜滋滋的樣子清清楚楚寫在臉上，說：「他就很簡單地在信末加上——給妳打個啵兒。」「打個啵兒？啥意思啊？（我是真不懂）」老姑那塗了紅色的、本已噘翹的薄嘴唇，這會兒更形誇張地噘了出來，「就是Kiss嘛！」我們一哄大笑了起來。

老姑爹退休 後，老姑四處替他拉牌搭子。我只常見老姑爹褪下他一身神氣而筆挺的海軍軍裝，騎輛呱啦叫的腳踏車，每晨去菜場買菜，好像蘇東坡貶謫後在黃州試做美食，君子進退皆自如。

老姑爹晚年得腦癌，即便醫師說開刀僅能延長三個月生命，老姑仍堅持開刀。老姑爹開過刀後真的好像恢復正常，我們都以為有了奇蹟。可三個月後，老姑爹仍然走了。

從此，我和老姑間的唇槍舌劍、嬉笑打鬧一併沒了去。老姑總是安安靜靜的，我小心翼翼與她聊天，輕聲細語地道再見，内心多懷念從前的老姑。

老姑兒子告訴我，一晚，老姑大叫一聲，人便走了，走得比誰都快。她每天燃香祈福，我覺得老姑得了她上好的福氣。