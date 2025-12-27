我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

棒棒糖的威力

劉水荷
聽新聞
test
0:00 /0:00

前兩天，我去曾任職的銀行領取了一些現金，熟識的櫃員微笑地給了我一個棒棒糖，我說「謝謝」後含笑收下，這讓我想起了多年前的往事。

當年剛入行任職櫃員時，不知道為什麼，常被安排到得來速（drive-through）的一號窗口。後來常看到一名白人中年女士客戶，她不去別的窗口，固定使用一號窗口，就算要排隊，她也會等，副駕駛的位置上總是坐著一個四、五歲的小女孩。這名中年女士不論存款或是提款，都是寫在紙上，從來不開口說話，態度很冷淡，給人的感覺是不友善，同事們怕麻煩，難怪總是把我這個新手排在一號窗口。

我接待過她兩三次以後，除了基本的打招呼、問候語之外，我試著和她聊天，當然得不到回應。我改變戰術，試著和小女孩聊天，我說：「嗨，親愛的小天使，妳好嗎？妳今天的衣服顏色我好喜歡喔」、「這裡有兩個棒棒糖，一個是給妳的，另外一個給妳旁邊的漂亮女生，妳們兩個今天要乖乖的喔」。

類似這樣的聊天，有過三五次，當然每次我都會給她們兩個棒棒糖，而且都會囑咐她們一定要乖乖聽話。這名中年女士的態度開始有明顯改變，偶爾會點頭作答。有一次我問這個小女孩她眼睛的顏色，中年女士奇蹟般地開口了，說它是「琥珀色的」，同事們驚奇她的轉變，都轉頭看向這邊。等她離開後，同事們都聚過來，齊聲說道：「太不可思議了，這是奇蹟！」她們說我融化了冰山。

同事們還發現，偶爾我被安排到二號或三號窗口，這名女士也會到我的窗口等待，不再堅持去一號窗口了，看到她的這種改變我也很高興。同事們笑我，說我有特殊的魅力，我說我的魅力就是真誠和尊重。

接近年關，這份久遠的記憶，讓我感到溫暖。

上一則

一窗鳥事

延伸閱讀

AI資料中心奇蹟或泡沫？高盛揭4大情境預測：需求暴衝或供給過剩危機

AI資料中心奇蹟或泡沫？高盛揭4大情境預測：需求暴衝或供給過剩危機
切除22磅卵巢腫瘤 南加婦奇蹟產男嬰

切除22磅卵巢腫瘤 南加婦奇蹟產男嬰
挪威「情感的價值」金球獎8提名 大滿貫式入圍創奇蹟

挪威「情感的價值」金球獎8提名 大滿貫式入圍創奇蹟
半夜巡邏被射11槍 費城校警奇蹟存活親訴驚險歷程

半夜巡邏被射11槍 費城校警奇蹟存活親訴驚險歷程

熱門新聞

中國鋼琴家朗朗（右）和愛妻吉娜．愛麗絲現身台北。（圖／牛耳藝術提供）

郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

2025-12-21 21:50
清朝八位皇帝的寢宮「養心殿」，歷經十年的研究性保護和系統性修繕，將於26日起重新對外開放。（取材自北京故宮博物院官網）

看見雍正御筆 清皇寢宮「養心殿」10年修繕 26日起開放

2025-12-25 01:07

最美的圖書館

2025-12-21 01:00

士官長的眼淚

2025-12-24 01:00

回憶矽谷往事

2025-12-21 01:00
（圖／甘和栗路）

決定

2025-12-20 01:00

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則