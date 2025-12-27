前兩天，我去曾任職的銀行領取了一些現金，熟識的櫃員微笑地給了我一個棒棒糖，我說「謝謝」後含笑收下，這讓我想起了多年前的往事。

當年剛入行任職櫃員時，不知道為什麼，常被安排到得來速（drive-through）的一號窗口。後來常看到一名白人中年女士客戶，她不去別的窗口，固定使用一號窗口，就算要排隊，她也會等，副駕駛的位置上總是坐著一個四、五歲的小女孩。這名中年女士不論存款或是提款，都是寫在紙上，從來不開口說話，態度很冷淡，給人的感覺是不友善，同事們怕麻煩，難怪總是把我這個新手排在一號窗口。

我接待過她兩三次以後，除了基本的打招呼、問候語之外，我試著和她聊天，當然得不到回應。我改變戰術，試著和小女孩聊天，我說：「嗨，親愛的小天使，妳好嗎？妳今天的衣服顏色我好喜歡喔」、「這裡有兩個棒棒糖，一個是給妳的，另外一個給妳旁邊的漂亮女生，妳們兩個今天要乖乖的喔」。

類似這樣的聊天，有過三五次，當然每次我都會給她們兩個棒棒糖，而且都會囑咐她們一定要乖乖聽話。這名中年女士的態度開始有明顯改變，偶爾會點頭作答。有一次我問這個小女孩她眼睛的顏色，中年女士奇蹟般地開口了，說它是「琥珀色的」，同事們驚奇她的轉變，都轉頭看向這邊。等她離開後，同事們都聚過來，齊聲說道：「太不可思議了，這是奇蹟！」她們說我融化了冰山。

同事們還發現，偶爾我被安排到二號或三號窗口，這名女士也會到我的窗口等待，不再堅持去一號窗口了，看到她的這種改變我也很高興。同事們笑我，說我有特殊的魅力，我說我的魅力就是真誠和尊重。

接近年關，這份久遠的記憶，讓我感到溫暖。