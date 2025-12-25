我的頻道

孫文廣
愛花，很多人覺得是女人的愛好，當年我痴戀於花，有朋友感到不解。其實，我曾是被花的美麗清香、花的情意所感動，晚年來了，我更愛花，花也愛我，因為花中有情，情中有花。

先說，遠在二十八年前，我在廣東河源工作時，有一年我生日當天，請單位一些同事到酒家歡聚，收到一些紅包，而收穫更欣喜的是一束束鮮花。那天，生活部的阿蓮同她的老公一路喊著「生日快樂」，一路捧著鮮花來了。在溫馨的彩燈和歡愉的氛圍中，我感受到花帶來了特別美好的心情，接過了同事們花情花意的祝福。

回憶我初到河源這個小城時，映入眼簾的第一美麗就是花。我被小城花的天空而驚喜惹狂。那是一個細雨紛飛的初冬，而小城無論在哪條小街小巷，都散發著花的芬芳。在小街的路旁，社區的樓頂，住家的陽台，都盛開著一片片花的紅雲：紫荊花、三角樓、木棉花、三角梅……，花枝花束像燃燒的火焰，像高舉的火把，掀起花的浪朝、花的激情。

尤其那些藤條上的「炮竹花」，攀纏懸掛在小街的門店、公司的大門，還有小院的牆頭牆尾，和所有能攀伏的空間道旁，燃得紅亮、燃得轟轟烈烈，路邊還有一排排綠樹中吊掛著金黃燦燦的芒果相配。我心裡高興地說：「我來到了花城工作，花城的花熱烈迎接著我。」從此，我愛上了花。

當年每天傍晚，有香港、澳門的許多客人來到一片花叢的新豐江畔，觀看亞洲音樂噴泉高噴，之後，又到江畔開滿鮮花的茶山公園，去燈光廣場跳拉丁舞。他們愛在花的公園、花的江畔、花樹花叢下留影，老伴也為我在江畔那一棵爬滿竹籬圍牆的三角樓叢下拍了照片（見圖）。

十年前我告別了花城，回到湖南，不久住進長沙誠康養老院。樓屋空中廣場的涼棚裡擺有長桌和座椅，我選定了涼棚後方的圍牆空地，開闢了我的「後花園」，為便於能走動的老人來休閒時賞花觀景，我種了幾十種盆花。一天，管理員和老總發現了，驚喜地說：「孫爺爺還愛花啊，好美。」

是的，我愛花。我的許多盆栽有玫瑰花、月月紅、長壽花、茉莉花、梔子花、多肉花等幾十個品種，我種的三角梅，即使在深秋的陽光下，依然堅韌不拔，滿枝紅霞。

休閒的空中廣場有了我的後花園，也有了詩情花意的清香。拄著拐棍或坐著輪椅的老人經常來，一邊享受陽光健身，一邊聊談往事。有護工阿姨們休閒時也來賞花，三三兩兩，說說兒女情長和家鄉的變化。

一次，有個中風的奶奶由兒子推著輪椅來享受陽光健身。忽然間，失語的奶奶高興得像孩子般不停地 「啊啊啊」叫了起來，還艱難地微微抬起手臂指向花的一方。我趕緊摘下金黃的花粒開得最多的桂花枝遞給她。接而她更是連連「啊啊」的聲音不斷，充滿了一腔激情，我迷茫了。

她身旁的兒子笑得好開心，這才講解：「我媽媽說過，她小時候和她奶奶的小時候，最喜歡用野山茶油泡桂花梳頭，梳得頭髮清亮清香。」原來她是被盆栽桂花的清香喚醒了那遙遠的記憶。

每當初冬寒霜季節來臨，我的後花園裡便是「花謝花飛花滿天」。可是「紅消香斷有誰憐」？而我慢慢將殘花落葉掃成一堆堆，就地填埋在每一個花盆的土壤裡。

不料竟被拄著拐杖同齡的張爺爺看到了。他當過中學教師，在養老院與我同室，他看我掃花葬花繁忙，隨即朗朗吟出「年年歲歲花相似，歲歲年年人不同」的詩句。我說：「讓殘葉落花化作花肥，待來日春花滿園。」誰知他又接而誦著曹雪芹「葬花吟」裡的詩句：「儂今葬花人笑痴，他年葬儂知是誰？」於是，我又以唐初劉希夷詩的前一句吟答：「今年花落顏色改，明年花開復誰在？」

我和張爺爺在花叢中相視而樂，只因為我和他的老伴都已經翩然去了天堂。但我們並非因林黛玉的「花塚」而傷感，我們深知面對花的生命，有不可抗拒的自然力量。如此，我們對落花的吟詩共同感嘆，更是對生命的珍視和抗爭：頑強地活著，健康每一天，才是守護對親人深情的懷念。

