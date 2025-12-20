把兒時的過往封存在記憶的陶罐裡，任時光飛逝、斗轉星移，那一段段看似沉睡的歲月，其實在時間的深處慢慢醞釀著，多年不提、不想、不念，彷彿已被生活的煙塵掩埋，可當某一天忽然打開那個陶罐，它們卻早已變成醇美的酒、甘甜的蜜，溫暖得讓人心頭一熱，成了滋養後半人生最好的東西。

小時候在農村老家生活，除了過年能感受到熱鬧氣氛之外，我能想到最讓人興奮的，就是放電影。那年代沒有網路、沒有手機，連電視都少得可憐，所以每次只要聽到「今天晚上要放電影」這句話，大人小孩彷彿立刻被點燃。我經常是毫不猶豫地扯著嗓門大喊一聲：「今天晚上演電影嘞！」恨不得挨家挨戶地奔走相告，跑得滿村都是，還時不時來個翻筋斗，那種興奮到快飛起來的感覺，現在想起來都覺得不可思議。

在我們岔樓村能把東西頭的人聚在一起的地方，主要有兩個，一個在大廟坑西側的小上坡，兩棵老榆樹之間天然適合拉布幕、掛音箱；另一個在藥鋪的東邊、合作社門前的空地，幾棵槐樹和蓮子樹下頭夏天涼爽，秋天時一群群老鴰蟲飛來啄蓮子豆，連看電影都帶著點季節氣息。那兩處地方，就是我們那時候的「露天劇場」，簡陋卻足以讓整個村子沸騰。

早期電力不穩，放電影會不會成功，全憑老天爺的臉色。天剛擦黑時，三舅——也就是李明豹的老爸——就會拉著電鍋（老式汽油發電機）到現場，還帶著一張方桌、喇叭音箱，開始張羅起整套設備。他俯身撿起地上幾塊磚頭，把繩子的一頭用力綁好，再使勁往樹上一丟；磚頭卡住樹枝後，布幕就能掛下來。喇叭也同樣繫在樹腰，懸在半空中，好像這樣能讓聲音傳得更遠。說真的，這些活兒沒點臂力還真做不了，力氣不足，磚頭根本扔不上去。

當布幕掛妥、喇叭固定，人群便陸陸續續湧來。吃完飯的老老少少端著小板凳，找好位置坐下，邊聊天邊等三舅把最金貴的放映機擺出來。等到那台機器從麻袋裡取出，放在桌上、接好線、射出第一束白光，那一刻，小孩的心幾乎要跳出胸口。布幕上映出一條亮亮的光柱，孩子們立刻伸手去比畫，影子搖搖晃晃，像在玩魔術似的，這也成了每次放電影前最讓人期待的暖場活動。

那時候，村裡放電影除了娛樂，更多是宣傳政策的管道。誰家若有喜事，如結婚，會連放幾天片子；有時村裡頭有什麼重要事情要宣布，也得靠電影聚攏人心。

唯一一次特別有意思的，是表揚我們學校的一個同學吳三國。他撿到十八塊錢還給了失主，村長為此專門放了一場電影公開表揚他「拾金不昧」，我們這些同學跟著一起沾光，一個比一個還得意，簡直激動得不得了。

如今回想，那時候的中場休息其實也是戲的一部分。電影播到一半時，放映員要換片，村長便趁這空檔開始講話。講什麼？老實說現在已經完全記不住了，只記得他站在光束下，唾沫星子飛來飛去，而我們一群小孩完全聽不進去，只盯著他手裡那疊信紙看，心裡嘀咕：「還有幾張沒念完？」有時候太疲倦，就直接在媽媽腿上睡著，等醒來時，他還在講。那次電影到底有沒有結尾，我們誰也不知道，算不算人生的小遺憾？（上）