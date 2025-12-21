露天電影最吸引人的，是那些突發事件。片子燒掉是家常便飯，畫面突然變紅變黑，再冒一個洞，全場一陣驚呼。放映員焦急換片，孩子們邊笑邊叫，心裡其實比看電影還興奮。

但最難忘的，是某次突然被插播的「緊急新聞」。電影放到一半，音箱突然沒聲音，接著德忠的喊話從喇叭裡炸出來：「喂喂，啟緒，李啟緒，快回家喔！你老婆給你添了個小子，快回家。」全場哄堂大笑，大家七嘴八舌聊成一片，有老人拍手叫好，有人打趣說：「今晚主角不是電影，是啟緒啦。」我旁邊的二舅一把提起圈椅，急匆匆往家裡跑，那背影現在想起來還覺得畫面生動。

年輕的李德忠還有個絕活，就是上一卷片子還沒播完，他就能準確無誤接上下一部，兩部電影無縫接軌。那天接上新片時，全場倒抽一口氣，第一部是什麼內容我早忘光了，可到現在都記得第二部是「天下第一劍」。我第一次感覺到，原來放電影也是門技術活，是能讓人驚嘆的。

孩提時對電影的敬畏與好奇，常讓我們鬧出不少笑話。有人說電影裡的槍都是實打，「明天一定能在布幕底下撿到『炮皮』（子彈殼）」。結果我還真起了個大早跑去找，布幕底下乾乾淨淨，半顆殼也沒有。

不過也不是全無收穫，我撿到不少斷掉的膠片，一條條透明的，對著陽光看，裡面的畫面若隱若現。我猜了半天：「這是不是昨晚打鬥的那個鏡頭？」還有時會撿到半包菸、不知誰掉的毛票，雖然不值什麼錢，卻也覺得像挖到寶。

多年以後，我終於在骨董店買了一台老式放映機，每次把它擺在桌上，放上一卷片子，那種「嘎啦嘎啦嘎啦」的走片聲，投在牆上的閃動光影，都能把我一下拉回三十年前的夜晚。那時我常幻想，如果自己是放電影的人，會有多少人等著我、歡迎我？能讓別人開心，也許就是人生最大的幸福。

如今年過四十，再回想那些露天電影的夜晚：涼風、樹影、小孩奔跑、大人聊天、放映機的光束、布幕的飄動、膠片偶爾燒出一個洞、村長永遠講不完的話……，一切都清晰得像昨天。時光雖遠，記憶卻還在眼前閃爍。

以此獻給童年的露天電影，也獻給那個在白光下跳來跳去的小男孩。