人啊，愈是歲數大，就愈愛回憶童年；愈是離家遠，就愈懷念那遙遠的故鄉。捫心自問，我是真的想家嗎？或許不是，我想念的，是那些塑造我內心的過往，是那些無意間留在心底的隻言片語。

鄰居老黑大爺姓馬，名紀孚，光聽名字，便知取名的人不是普通農人，但可惜，大爺一輩子似乎都沒離開過我出生的那個小村。我比他孫子金金大一歲，算是隔輩人。等我記事時，他已半身不遂多年，拄著拐棍兒在院前屋後踱步，口齒含糊不清，卻總是笑臉迎人，和顏悅色。他特別愛拉家常，見誰都要打招呼，連我們這些小毛孩也不例外。

我從小話多，又受母親教導：「孩子在外頭，見了長輩要打招呼，別讓人覺得沒家教。」因此，我跟老黑大爺特別熟。金金是我髮小，我叫他「金金侄兒」，他叫我「勇叔叔」，幾乎每天都跑他家玩。每回到門口，我都先喊：「大爺，金金在家嗎？」他便一邊笑，一邊用不太清楚的口音喊進屋去：「馬金，勇來找你玩呢。」

四、五歲的小孩最調皮，那年夏天，我和幾個小夥伴不知打哪來的主意，站在他家廁所外牆邊比賽扔磚，看誰扔得高。有一次我又手癢，一塊紅磚剛扔進去，就聽裡面傳來聲音：「茅房有人啊，誰在外邊扔磚呢？」我嚇得僵在原地，不多時，大爺拄著拐棍，一瘸一拐地走出來，低頭看我，慢吞吞地說：「可別往裡扔磚啦，差點砸著大爺。」看我臉色發白，他又笑著補一句：「快走吧孩兒，沒事，下次可不敢啦。」

幾天後的中午，他見著我奶奶，還笑著說：「三姑，別吵孩子啊，跟他說說就行，可別嚇著他。」那一刻，我低著頭，知道錯了。多年以後回想起這場小插曲，心裡仍是一陣溫熱。對一個孩子來說，一句溫柔的話能記一輩子，一句惡毒的話也能記一輩子。本可發脾氣的他，選擇了寬容，也正因如此，我長大後對孩子總有幾分溫和，因為我知道，那樣的善意，能改變一生。

夏夜裡，大爺最愛講故事。他半躺在那把紫紅油亮的竹製躺椅上，金金靠在他身邊，我也湊上去。他講的多是聽不清的古道故事，偶爾聽懂幾句也興奮不已。我印象最深的，是他講武松打虎：「武老二的手像簸箕，手指像棒槌，拿起棍子一看，不是棍子，是房梁。」我們聽得一愣一愣的，卻百聽不厭。如今想來，那些斷斷續續的故事，不只是童年的樂趣，更是一種溫柔的陪伴。

那時的城鄉差距大，村裡人對外頭世界總充滿好奇。大爺腿腳不便，卻愛湊熱鬧，每當我叔從天津回來，他總拄著拐杖來奶奶家門口坐會兒，聽城裡見聞。「兄弟，那天津十層樓有多高啊？」叔叔笑著說：「一層三米，十層就是三十米，二、三十層的都有呢。」大爺一聽，連聲驚嘆：「哎呀，老天爺，那比北窯場的窯桿兒還高啊。」那神情，像個聽故事的孩子。

時光荏苒，往事如煙。二○○六年我在洛杉磯 鑽石廣場的上海餐館工作，泡發海參時常用一根塑膠管加水，每次看見那管子，我都會想起老黑大爺——那年冬天他行動不便，金金他爹替他做了根管子，一頭伸進被窩，一頭通向尿盆。別人不懂我為何失笑，只有我知道，那聲「嘩啦啦」的水響裡，藏著一段溫情的記憶。

大爺四十多歲就中風 ，生活不便，家境也普通，但他穿得乾淨、吃得舒心，兒孫繞膝，看著也算安享晚年。記得有回我路過，遠遠喊他：「大爺，出來玩呢？」他抬頭咧嘴笑著說：「我們幾個比賽呢，看誰死得早，看誰活得長。」哈哈一笑，幾個老頭裡，似乎最後贏的還真是他。

如果有人問我：「他一個目不識丁的農村老漢，真有那麼好嗎？」我說：「確實有。」不過他也會發火，特別是對大娘。

大娘信耶穌，不掛祖宗牌位，屋裡只掛十字架。那年過年，不知什麼原因大爺氣得扯下畫了十字架的卷軸，用拐棍杵地，嘴裡罵著：「老祖宗都不要了，能行嗎！」但氣完也就算了，誰都不理他，他很快也就消停。那是我見過他發脾氣最大的一次，老倆口過了一輩子，沒有任何大的波瀾。

我後來似乎想明白了，大爺也許出身不凡，祖上可能有過好光景。可那些都不重要，相比家財萬貫、權勢橫行，能坦然過完一生，才是最大的福分。

寫到這裡，我仍感動不已。或許老黑大爺並不知道，他當年的一句「別嚇著孩子」竟影響了我一輩子。從那以後，我明白兩件事：第一，不要聲嚴厲色地斥責孩子；第二，不要尖酸刻薄地對女人。這不是講風度，也不是說涵養，而是一種草根智慧。

面對孩子，凶狠的語氣或許會種下仇恨；面對女人，惡言相向也許會引來報應。嘴下留德，心中無惡，種什麼因，就得什麼果。

往後的歲月裡，我會一如既往地懷念這個和藹可親、和顏悅色，並在我生命裡留下深深印記的老黑大爺。