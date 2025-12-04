台灣南部的陽光總是熾熱。從小到大，我看著父親在輪胎店裡辛苦工作，那股膠味混著汗水的氣息，是我記憶中最深刻的父親模樣。

回想起一九五○年代的台灣南部，生活樸實而艱辛。戰爭期間，祖父被徵召赴南洋，從此音訊全無，家中頓失依靠，生活的重擔全落在父親肩上。為了照顧祖母與兩個年幼的叔叔，父親不得不中斷學業，提早扛起家計。他到一家輪胎店當學徒，學會補胎的手藝，靠著這門技術養家餬口，經過多年打拚與不懈努力，父親終於開設了屬於自己的輪胎店，讓一家人過上了安穩的生活。

店面設在熱鬧的縱貫公路旁，車流不息，左前方有個水泥砌成的水槽，專門用來檢測輪胎內胎是否漏氣。每天都有形形色色的客人上門維修或檢查輪胎：有的來充氣，有的來補胎；有的準備長途出行，特地前來檢查氣壓與胎況；也有半路爆胎或被釘子扎破的，焦急地打電話求助。這時，父親便駕著維修車出動，帶上他口中用日語稱為「Jakki」的千斤頂（用來撐起輪胎的工具），以及一整套工具，趕往現場拆下輪胎，帶回店裡修補或更換，再親自送回安裝。

小時候的我總是充滿好奇，喜歡圍在父親身旁，看他專注地補胎。那時的汽車輪胎還有內胎，漏氣多半是被釘子或尖銳物刺破，父親總是耐心地用撬棒卸下輪胎，拔出釘子，再將內胎充氣後放入水槽，仔細觀察氣泡冒出的位置，找出漏氣點。接著，他會輕輕打磨破損處，貼上補片，用加熱工具將補片牢牢黏合。補好後，他總要再三檢查，確認不再漏氣，才把內胎裝回輪胎並安裝回去，完成整個程序。

父親補胎的樣子總是那麼專注、細心。看著他蹲在輪胎旁，滿手油汙與汗水，我漸漸明白：所謂踏實與耐心，其實就藏在那雙布滿繭痕的手裡。

除了汽車輪胎，父親還常替糖廠的耕耘機修補那種又大又厚的外胎，這是極為粗重的工作。那顆輪胎比我還高，兩個大人合力才能搬動，我常看見父親和工人一起抬著它，步履蹣跚。

然而，對我們這些孩子來說，那間輪胎店不只是父親工作的地方，更是童年裡最熟悉的遊樂場。弟弟最愛玩捉迷藏，總是躲進那顆比人還高的大輪胎裡，藏得嚴嚴實實，誰也找不到他，直到他悶得受不了出聲爬出來，臉和衣服都被輪胎的黑粉弄得烏黑一片。母親看見時，總會叫他去洗臉、換衣，嘴裡還念叨著：「以後不要再躲在那裡了。」

我也常觀察父親與顧客之間的互動。有一次，一名顧客對修理價格頗有微詞，父親沒有多作爭辯，只是耐心解釋材料與工錢，客人了解後，臉上才露出歉意。

還有一次，一名顧客剛補完輪胎沒多久又折返回來，抱怨輪胎還在漏氣。父親沒有急著辯解，只平靜地說：「我們先拆下來看看，是不是我沒補好，還是又被新的釘子扎破了。」拆開檢查後，果然是新的破洞，客人滿臉不好意思，不停道歉，父親只是笑了笑，繼續幫他修好。

生意場上難免遇到挑剔或誤會的客人，但父親總能冷靜應對、以誠相待，讓人心服口服。耳濡目染之下，我也漸漸從他身上學會了待人處事的分寸與智慧，並且理解了那雙結實的手，不只是勞作的工具，更承載著做人做事的原則與態度。

隨著年歲漸長，我愈加明白，父親留給我的，是一種面對生活的態度：無論環境多麼艱難，都要穩穩當當地把每一件事做好。

在人生的路上，每逢困境或挑戰時，我總會想起父親那雙粗糙厚實的手，它們曾撐起一個家，也深深刻畫著責任與堅持的痕跡。父親從不多言，卻以行動教會我：成功不是一蹴可幾，而是日復一日的用心與毅力累積而成。