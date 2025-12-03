這不是電影，也不是小說，而是先父在抗日戰爭中的親身經歷。多年前，我翻閱他留下的手稿與日記，才得以窺見那段塵封於戰火陰影中的故事。

那時的香港已被日軍占領，澳門 仍由葡萄牙 管治，成了國際局勢下的緩衝地帶。這片彈丸之地，雖小卻關鍵，是情報人員穿梭敵後、傳遞情報的重要樞紐。

一九四三年，抗戰進入第六個年頭。當時父親年僅二十五歲，經歷了惠淡、兩渡河及兩次粵北會戰後，離開獨立第二十旅赴樂昌受訓。其時，老上司李光將軍接任廣陽守備區司令，負責廣東南部沿海防務，包括陽江、中山、台山、開平、恩平、新會及澳門一帶。李將軍奏請總部，調升父親為挺進縱隊隊長，負責蒐集沿海與澳門地區的日軍情報，並訓練部隊、視察防區。

從此，父親的抗戰任務由敵前轉入敵後。中山縣斗門鎮與新會縣國母殿的日軍據點，是中方防區的威脅，而情報偵察的重點則放在澳門。父親在當地設立「大公行」，以商業活動作掩護，進行情報工作。

當時的策略有二：一是以「面」包圍敵軍的「點」，孤立據點，保護民眾；二是必要時配合國軍進行突擊。當地亦有三支民間武裝，因多為黃姓族人，人稱「三黃」，他們屢次偷襲日軍據點，使敵軍損失慘重。其間雖有部隊名義上投靠偽軍，但多為維持地方治安，暗中仍懷民族之心，時常向父親提供情報。

那一帶的百姓日子極苦，財產被掠，生命無常。父親常在開平、恩平、新會、中山與澳門之間奔走，收集情報，也親眼見證民間的悲苦。

某日，父親奉命赴澳門開會，並負責接收一批情報。回程時，他乘小船橫渡一條界河，正當小船行至河心，忽有一艘日本 炮艇駛近，喝令停船檢查。日軍只將父親押上炮艇，其餘人留在小船上，船頭的日本軍官手握武士刀，揮手命小船離開。

父親臨危不亂，反命船主原地待命。隨即他靈機一動，主動將口袋中的一疊文件交出。日軍見他毫無畏懼，反認為這些文件應無關緊要，未作細查，反倒對其他物品逐一檢查，並命通譯帶父親入艙，進行全身搜查。

通譯是個中等身材、面貌和善的中國人。父親見狀，低聲曉以民族大義，說：「我們都是中國人，這一帶我有些勢力，你要小心。」通譯神色一變，只作象徵性檢查，便帶他回到甲板。面對日本軍官的質問，通譯堅稱：「此人是好人，可以放行。」軍官仍半信半疑，不斷追問。通譯再次豎起大拇指保證，日本軍官終於一揮手，放他回船。

小船漸離炮艇，江面恢復寧靜。父親取出方才交出的文件查看，赫然發現其中夾著一張身穿軍裝的身分證明。那一刻，他整個人如遭雷擊，癱坐船上，久久不能言。

多年後，他仍說，那次是他一生中最驚險的時刻。前線的槍林彈雨仍可躲避，但這種面對生死一線的突發危機，更考驗人的冷靜與膽識，若非臨危不亂，又遇通譯暗助，恐怕早已命喪異鄉。他深信，這不僅是機智的結果，更有祖先在冥冥中的庇佑。

父親晚年常說，戰爭最可怕的不是槍聲，而是人心。那名通譯雖身在敵營，仍選擇良知的一面——那是民族的微光，在最黑暗的時代裡閃爍。

先父一百零八歲冥壽之際，重讀父親的筆記，塵封的歷史早已遠去，但他留下的勇氣與智慧，仍長存我心。