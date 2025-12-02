露濃霜厚薯粉白(下)

別看過濾薯粉就是一上一下幾下動作，非常簡單，但是也有講究的。用力要勻稱，動作要到邊到角，要不包袱裡的薯渣就團到一起，翻不勻稱，薯粉便濾不出來；並且不能用蠻力，要不濾的時間長了，兩個臂膀便十分痠痛，一連幾天都不得好。

濾薯粉時盡管天冷，要是薯渣黏了包袱，包袱不過水，便要捲起袖子光著手到裡面攪拌。雖然已是上半晝，但包袱裡依然十分地冷，農家人不管這些，把光光的手伸到冰冷的薯渣裡面，不停攪拌，另一隻手不停地搖動包袱架，直到完全濾過為止。

薯渣濾過了，濾在盆裡的薯漿水要在外面放上一個夜晚，薯粉便會沉積在盆底。第二天早晨，把盆裡的水倒掉，留在盆底的便是厚厚的、有點泛黃的薯粉層了。把它放到太陽底下曬上一陣，曬到有點硬乾了，農婦便用菜刀把它一塊塊地挑了起來，放到盤箕裡曬。在暖暖的陽光下，一天下來，泛黃的薯粉塊便曬得雪白雪白的了，在冬日裡格外耀眼。

輕輕把這些塊塊敲碎，用手指揉捏成粉，再在太陽下曬幾天，直到完全乾透了，便把它倒在瓦缸存了起來。要是收成好的話，一擔紅薯可以磨到二、三十斤粉。有些農家人勤快的，家裡能有一兩大缸薯粉。

在我們農村，薯粉可是好東西，可以做出不同的花樣。可以把它烙成薯粉坨：用冷水將薯粉拌成糊狀，放到鍋裡煮熟，然後鏟到砧板，拍成一大塊，再切成方寸大小的坨坨。接著放些辣椒、大蒜和生薑，再到鍋裡炒一次，吃起來滑溜可口，別有風味；要是加一點炸熟的蝦米、芝麻，那就更有味道了。

薯粉也可以煮薯粉皮：用冷水拌翻，磕一兩個雞蛋 攪拌在裡面，到鍋裡煎成薄片，然後切成小片，用水煮熟，放點炸熟的薑末碎蒜，起鍋是撒點蔥花，吃起來香厚爽口，回味不盡。

也可以做成薯粉粑，用油汆得金黃金黃的，吃起來又脆又香；還可以做成薯粉丸子，軟糯中帶彈性，不僅好吃，還特別有嚼勁。除此之外，薯粉還是很好的炒菜拌料，如做肉丸子時，如果不放點薯粉，搓圓的肉丸子便沒有黏性，放到鍋裡便散掉了；炒肉燒魚時，如過拌點薯粉，炒熟後肉質細膩鮮嫩，更加可口。

以前，薯粉只能算是土東西，不登大雅之堂，誰家辦喜事，席面上用了薯粉，會被人嘲笑。那時生活艱難，糧食緊缺，晚上經常煮碗薯粉皮用來充饑，也可省下一點糧食；平時沒有菜，便做點薯粉坨來下飯。因而薯粉看起來雖然土裡土氣的，卻留給了我很多美好溫馨的回憶。

如今人們生活好了，薯粉竟成了在宴席上倍受歡迎的美味佳餚。炒上一盤薯，放些辣椒大蒜生薑，吃起來滑溜滑溜的，香厚可口，別有風味，人們爭著下箸。薯粉吃了健脾益胃，妥妥的綠色食品，很多人愛吃，尤其是城裡人，更是喜歡得不得了。

紅薯便宜，但薯粉能賣到二、三十塊人民幣一斤。不要說它貴，那些雪白雪白的薯粉，不僅飽經了霜露的浸染，更飽含著農家人的辛勤汗水。（下）