露濃霜厚薯粉白(上)

過了幾重嚴霜，紅薯的藤葉雖然都蔫了，但經過霜露的浸染，地裡的紅薯也就格外的甜了，這是紅薯含粉量最足的時候。於是農家人把紅薯陸續挖了起來，堆在房裡，不知不覺間便有了大半房。這些紅薯一部分藏到薯洞裡，留到明年開春時餵豬，還有一部分便用來磨薯粉。

磨薯粉先要把紅薯洗乾淨。這麼多紅薯，不可能一個個洗，但農村人自有辦法：把家裡宰豬用的大槽盆搬來，裝滿清水，把紅薯倒在裡面；槽盆很大，可以裝一兩擔紅薯。然後用木杵不停杵動，紅薯「噗咄噗咄」地上下翻滾，幾番下來，不僅一個個洗得乾乾淨淨，有的表皮都杵掉了，露出點微白，就像孩子白裡透紅的臉龐，十分好看。

紅薯洗乾淨後，便可以用來磨薯粉了。天還沒完全亮透，農家人冒著皚皚的霜露，忙著用籮筐把紅薯一擔擔地挑到村裡的碾米廠裡。去磨薯的人很多，輪到他磨時，他便用撮箕把紅薯倒在磨薯機的斗裡。機子呼呼轉起來了，紅薯在裡面「匡當匡當」地翻滾，磨薯的人用一塊小木板把這些紅薯用力壓了下去。

磨薯機「沙沙」直叫著，磨碎的薯渣從斗裡飛濺出來，濺灑在磨薯人的臉上、衣裳上，剎那間，磨薯的人便成了一個花臉，身上盡是斑斑點點，引得邊上的人哈哈大笑。整個早晨，碾米廠裡都盈溢著磨薯聲和歡笑聲。

紅薯磨好了，便挑回家來過濾。這時太陽出來了，在陽光照耀下，田野裡的霜露升騰起一層薄薄的白氣；天氣依然很冷，但農家人的忙碌驅散了身上的寒氣。

薯粉過濾要用很多水，農家人在自家屋旁的水潭邊，搭起一個一人多高的三角架，從它的架頂上繫一根三、四尺長的粗繩，將十字形的包袱架吊綁在繩上，然後再把包袱的四個角分別綁在包袱架的四支腳上，並在包袱的下面放一個大木盆，這樣就可以開始濾薯粉了。

薯粉過濾要兩個人，一個舀水，一個過濾。把磨碎的薯渣一勺勺地倒入包袱裡面，待到有了大半包袱，便從水潭裡把水舀到包袱裡。包袱那麼大，用一般的水瓢舀水太慢，一般都用大臉盆或是小木桶；這個活兒是需要力氣的，一般都由男人來幹。包袱裡不能停水，一盆一桶不停往裡面倒，即使是寒冷的天氣也會累出一身汗來。

隨著男人不斷把水倒入包袱，女人不停地搖動包袱架，把薯粉過濾出來。她雙手抓住包袱架的兩隻腳，一上一下搖動，包袱裡面的薯渣不停翻動，包袱架「呢哩啞啦」響著，含著濃濃薯粉漿的水從包袱裡嘩啦嘩啦地濾了下來，落在下面的大盆子裡。直到包袱裡面的水快清了，才把包袱裡濾過的薯渣換掉。包袱下面盆子裡滿了，再換另一個盆子裝。