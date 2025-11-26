仰望母親的遺像(下)

對外人，母親臉上掛著的輕淺笑意，不濃烈卻很動人，她從不和鄰居吵架，哪怕是與人家辯理，聲音不高，詞語不嚴，罵人的話絕不出口；更不必說災年逃荒上門的、過年來討要錢物的，她從未讓來者空手過。單是說起那小膏藥的事，村裡六十歲以上的人都記憶猶新，都會稱讚她。

五、六十年前，農家小孩多，生活水準低，衛生條件差，夏天生癤癰的也多，而小膏藥使用方便，效果良好。上世紀五○年代，我祖父在上海工作，就常寄一些小膏藥回家，我母親先是給自家小孩用，接著給隔壁鄰居用，後來是全村許多人都用上了，甚至隔壁村的也上門來討要。

六○年代初，祖父所在的工廠內遷，母親就想方設法託親戚每年從上海買來幾百個小膏藥，不管誰來討要，她總是笑嘻嘻地拿出幾個，一邊遞上，一邊細心地告訴人家，先用這拔膿消炎的，再用那收口生肌的。

母親還曾擔任生產隊肥料管理員，她隨叫隨到，司秤公平。偶爾發現某人的大糞摻水，她也沒發怒，而是笑著對那人說：「你這一擔稀薄了，是不是喝水多了撒尿多？」人家有點不好意思，下次便不犯此毛病，對我母親也沒什麼意見。

母親的不幸去世，直接原因是鄉下庸醫所致。母親有點便血，鄉村醫師竟然沒考慮她高血糖 ，掛水時錯用了葡萄糖液，加劇了她病情的惡化。三天後我二哥打電話給我，說母親昏迷，我叫了救護車趕去，把她帶到縣醫院，多科醫師進行搶救，但因多器官衰竭，也無回天之力。

辦完喪事，母親的孫輩們想找人家理論算帳，父親對我說：「多少代以來，我們都是善德人家，帶頭鋪路、修橋、建亭，你母親更是處處與人為善，遇到這種事情，她會怎麼做呢？」站在母親的遺像前，我心裡哭叫道：「姆媽，你走得冤啊！就這樣算了嗎？」淚水朦朧，我好像看見母親點點頭，又無可奈何地笑笑：「過錯已無法挽回，算了吧，人家年紀還輕，得饒人處且饒人……。」後來，我告誡那人要吸取教訓，以後給人看病千萬要小心、要慎重。

母親悄無聲息地走了，在眾多親人悲痛萬分的哭泣聲中，她留下我記憶中的微笑，永遠地走了。多年裡，半夜醒來，有時想起母親已辭世，再也無法相見，我又徹夜難眠。

仰望母親的遺像，我想，她去了瑤池的快樂宮，會永遠微笑地看著我們，福佑我們。（下）