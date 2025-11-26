我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

仰望母親的遺像(下)

吳憲鴻
聽新聞
test
0:00 /0:00

對外人，母親臉上掛著的輕淺笑意，不濃烈卻很動人，她從不和鄰居吵架，哪怕是與人家辯理，聲音不高，詞語不嚴，罵人的話絕不出口；更不必說災年逃荒上門的、過年來討要錢物的，她從未讓來者空手過。單是說起那小膏藥的事，村裡六十歲以上的人都記憶猶新，都會稱讚她。

五、六十年前，農家小孩多，生活水準低，衛生條件差，夏天生癤癰的也多，而小膏藥使用方便，效果良好。上世紀五○年代，我祖父在上海工作，就常寄一些小膏藥回家，我母親先是給自家小孩用，接著給隔壁鄰居用，後來是全村許多人都用上了，甚至隔壁村的也上門來討要。

六○年代初，祖父所在的工廠內遷，母親就想方設法託親戚每年從上海買來幾百個小膏藥，不管誰來討要，她總是笑嘻嘻地拿出幾個，一邊遞上，一邊細心地告訴人家，先用這拔膿消炎的，再用那收口生肌的。

母親還曾擔任生產隊肥料管理員，她隨叫隨到，司秤公平。偶爾發現某人的大糞摻水，她也沒發怒，而是笑著對那人說：「你這一擔稀薄了，是不是喝水多了撒尿多？」人家有點不好意思，下次便不犯此毛病，對我母親也沒什麼意見。

母親的不幸去世，直接原因是鄉下庸醫所致。母親有點便血，鄉村醫師竟然沒考慮她高血糖，掛水時錯用了葡萄糖液，加劇了她病情的惡化。三天後我二哥打電話給我，說母親昏迷，我叫了救護車趕去，把她帶到縣醫院，多科醫師進行搶救，但因多器官衰竭，也無回天之力。

辦完喪事，母親的孫輩們想找人家理論算帳，父親對我說：「多少代以來，我們都是善德人家，帶頭鋪路、修橋、建亭，你母親更是處處與人為善，遇到這種事情，她會怎麼做呢？」站在母親的遺像前，我心裡哭叫道：「姆媽，你走得冤啊！就這樣算了嗎？」淚水朦朧，我好像看見母親點點頭，又無可奈何地笑笑：「過錯已無法挽回，算了吧，人家年紀還輕，得饒人處且饒人……。」後來，我告誡那人要吸取教訓，以後給人看病千萬要小心、要慎重。

母親悄無聲息地走了，在眾多親人悲痛萬分的哭泣聲中，她留下我記憶中的微笑，永遠地走了。多年裡，半夜醒來，有時想起母親已辭世，再也無法相見，我又徹夜難眠。

仰望母親的遺像，我想，她去了瑤池的快樂宮，會永遠微笑地看著我們，福佑我們。（下）

血糖

上一則

我的夢想

延伸閱讀

定位偏差快遞送錯地點 江蘇30歲小伙竟被捅死 細節曝光

定位偏差快遞送錯地點 江蘇30歲小伙竟被捅死 細節曝光
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
美國紐約法拉盛慈惠堂推出2026年2月16、17日開春團拜敬請報名預約

美國紐約法拉盛慈惠堂推出2026年2月16、17日開春團拜敬請報名預約
單相思

單相思

熱門新聞

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）

諾獎正在重寫文學地圖？

2025-11-20 01:00

等待中的煎熬

2025-11-24 01:00

一個人的路程

2025-11-22 01:00
鐵達尼號罹難富商乘客史特勞斯18K金Jules Jurgensen懷錶22日在拍賣會拍出178萬英鎊的創紀錄天價，成為史上最昂貴的鐵達尼號文物。（取材自Instagram）

最貴鐵達尼號文物 懷錶拍出178萬英鎊 背後藏富商夫婦愛情故事

2025-11-23 08:10
趙之謙〈行草書七律瑞安圍城扇〉。

「恐怖分子」陳教授（上）

2025-11-18 01:00

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境