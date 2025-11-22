父親會做一手好菜，這似乎成了傳說，在江湖中—來往於我家的親朋好友—流傳。而在我們的生活與成長中，爸爸天天下廚忙碌，我們自然而然地享用著這份父愛，那個時候下館子、走親訪友也不多，沒有比較，也沒覺得父親的手藝有何特別。

記憶中，爸爸只親自教授過我一次。那是他的中學好友從武漢 來杭探訪，爸爸的歡迎宴上有一道當地名菜「西湖醋魚」，爸爸讓我操作，他在一旁指導：從宰魚清理改刀，到滾水下魚的時間、火候的掌控，以及醋汁的濃淡調製澆汁，爸爸一步步指導，我一步步戰戰兢兢動手。等醋魚上桌，受到了那名走南闖北、曾是世家子弟的同學極口稱讚。我至今對那天的那盤魚印象深刻，那鮮嫩、那色澤、那甜酸度，是我再也沒能複製更不用說超越的了。

我們兄妹仨長大成家後，也都繼承了愛吃好吃的傳統。妹妹比較有福氣，嫁到夫家就沒下過廚房起過灶，因為她的婆婆也是烹飪高手，她繼續天天有美味佳餚享用著。我和哥哥自己動手比較多，也有了一些江湖名聲，但我自覺都沒有達到父親的水準。

那，爸爸到底都做了些什麼？餵了我們那麼些年，我卻記不得多少了。我們生長在動盪的革命年代，不光是整日裡都在提心吊膽怕挨整，而且那時物資匱乏，什麼東西都是「計畫經濟」，連塊豆腐 都得憑票購買，哪能有多少食材讓你選擇、精雕細磨呢？

可記憶中，還是有幾樣爸爸的私房菜鐫刻在腦際深處，不時會跳出來，勾得我思念加垂涎，回味連連。

憑票時代，肉類是最緊俏也是最必須的食品。每人每月半斤肉，分開食之，只夠全家一周一次肉片肉絲炒什麼，連燉個紅燒肉都不夠，如何能讓全家解饞，又怎麼能給成長中的三個孩子提供足夠的營養？

爸爸媽媽就把視線轉移到城市之外的鄉鎮。在那個年代，江浙一帶還是比全國別的地區富庶一些，「資本主義的尾巴」也沒割得那麼乾淨，因此，他們每年都能買到些不需票證的豬肉雞鴨。

冬天時，家裡會做香腸、醬雞、臘肉。爸爸把肉一部分切丁，一部分切大塊醃製幾日，醃好的醬肉及臘肉待有太陽的晴天就高高懸起，晾曬在閣樓的窗外。

切丁醃好的肉，則用裝膠卷的膠片筒切去底部作為灌腸工具來自製香腸（這個辦法一直跟著我遠渡重洋發揚光大）；腸衣是媽媽去上海出差特意尋覓來的。這時候，我們幾個小鬼頭往往也興致勃勃地來參加這項可以享用一冬的「工程」。

灌香腸不僅是個力氣活，也需要細心和耐心。把肉塞進腸衣時要格外小心，邊擠邊要拿細針輕輕在腸衣上扎幾個小洞，讓裡面的空氣跑出來；擠到半尺長，用細繩紮好。這過程的力度也不容易掌握：不能不用力，塞得不緊實不僅浪費腸衣，成品後蒸出來也不好吃；太用力也不行，塞得過狠過猛，啪，腸衣會爆裂，一截寶貴的腸衣就作廢了，當時杭州還買不到呢。

當然，香腸肉丁味道的調製十分關鍵，直接關係到晾曬好蒸出來裝盤後的滋味。這個技術活兒惟有爸爸掌控，劉家祕製。

每年醬雞、臘肉及香腸的高懸晾曬，也成了過路的中學老師和同學的談資：「啊，你家今年的醃貨又開始高高飄揚啦。」在半斤肉的歲月裡，這無疑比紅旗更惹人注目。

天熱時，爸爸會自製肉脯。他把五花肉用醬油大料醃製好，切成極薄的片，舉起放到陽光下，幾近透明。一片片，細細鋪放在竹匾上，在烈日下曝曬晾乾。肉脯必須要有相當的溫度與日光的強度，但更要小心變味變質。

肉片成硬扎狀態後，就可下油鍋煎炸，此時鍋中需加入大量的蒜瓣。不一會兒，揉合著蒜香的肉香，濃濃地在屋裡飄溢散落開來，不可抑制地把我們吸引到鍋前探頭探腦，垂涎三尺。等完成的肉脯端上桌時，濃油赤醬中的肉脯筋道、美味，讓我們在咀嚼中回味無窮，捨不得嚥下去；而碗中那一瓣瓣大蒜也是另種美味。爸爸作的肉脯，比後來店裡賣的什麼肉脯不知要好吃多少倍。（上）