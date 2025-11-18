暑假前，我又出了事。星期天，我和鄰居去獵德村的蔗田捉蟋蟀，什麼都沒捉到。我們踩著田埂的爛泥回來，經過獵德橋時，看見橋下有小孩在玩水，便站住看熱鬧。

「喂，你在這裡幹什麼？」體育老師一聲大喝，瞪著我說：「學校剛出了事，嚴禁下水，你還敢來。」我嚇呆了，百口莫辯，只好跟著她回學校。我在音樂室等了兩個小時，直到天黑，爺爺和黎老師都來了。我這才想起，昨天校長說過，我們班一對兄弟就在那橋下游泳，弟弟淹死了。我嚇出一身冷汗。

爺爺一臉灰霧，望著我沒說話。「你去游泳了？」黎老師嚴肅地問。「沒有，我是去捉蟋蟀的。」我滿肚子委屈。「你啊，真不讓人省心。」她雙手抱住我的頭，輕輕搖了搖，在我耳邊說：「我相信你……，乖。」她的粵語尾音輕輕的，像媽媽唱的催眠曲。

我看見她藍色的列寧裝袖口已經磨起了毛邊，還用細密的針腳縫補過。那一刻，她不再是那個嚴厲的老師，就像一個為生活操勞的普通阿姨，她的辛勞，讓這句輕飄飄的「我相信你」，變得重於千鈞。我忽然懂了，原來那斬斷蟬鳴的嚴厲，是需要耗費自身氣力的。而她此刻的信任，比任何教鞭都更能叩問我的心靈。爺爺領我回家，一路無話。

第二天開全校大會，校長嚴厲地批評了「某個不聽話的同學」。我心裡特別感激黎老師，直到今天，也沒人知道那個同學就是我。再和黎老師聯繫上，是五十年後了。我打越洋電話過去，報上名字。「哦，是你。」那熟悉的鼻音還在，只是齒音沒了，「我記得，你很乖的。」我鼻頭發酸，一時語塞。本想問她還記不記得我當年拒坐同桌的糗事，但話到嘴邊，又嚥了回去。

最後一次見黎老師，是和四年級同學在廣州珠江邊的「母米粥」店聚會。我把保存了五十年的全班合照發給大家，黎老師用長滿老人斑的手慢慢摩挲著照片，忽然笑著說：「你們當年都怕我打手心吧？其實那教鞭是空心竹子做的，舉得高，落得輕，就是嚇唬你們的。」

席間，黎老師沒提過往的憾事，只一句「家家有本難念的經，都過來了」，便將一生的風雨化作了風輕雲淡。她笑了起來：「我的幾個兒女都很乖，我的學生也很乖，對吧。」接著便高興地說起她的兒女們。她給四個孩子取名「明、亮、晴、陽」，這組代表光明的字，便是她樂觀一生的寫照，也是她對下一代的寄望。

有同學提議唱「讓我們蕩起雙槳」，黎老師用手打著拍子，我們的歌聲在包廂裡迴盪，彷彿瞬間回到了一九五八年那個永遠的下午。「讓我們蕩起雙槳，小船兒推開波浪……。」

一名平凡而偉大的母親，一名嚴厲又慈祥的老師，她走完八十八年的人生路，桃李滿天下，恩澤如春雨，為子女、為學生，都留下了一片明亮的天空。

如今，芳草街小學早已隱入歷史的皺褶，祠堂也還給了區家，但有些東西卻永遠留了下來，比如，一響起就能讓人回到過去的歌聲；比如，做錯事時心裡突然響起的，教鞭輕輕敲擊桌面的聲音。

黎老師，就是那場下在童年裡的春雨，初臨時，只覺得尋常，甚至略帶清寒；直到多年以後，春風化雨，歷久彌新，見自身亦能成蔭，才驚覺根系深處，早已被那場雨浸透。至今，猶潤。（下）