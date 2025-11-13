往日的時光，很慢。一個貼上郵票的信封，舟車勞頓，一路顛簸，才隨著郵遞員清脆的單車鈴聲姍姍而來，落至翹首以盼的收信人手中。

昔日的書寫，也很慢。字要一橫一豎地寫，有時候，一頁箋紙，要從朝寫到暮。然而，信箋裡的字裡行間，飽蘸寫信人的真情；筆尖下的一撇一捺，是收信人可以觸摸到的心跳。

舊時的書信，還很「耐看」。一封家書，不僅可以看完又看，反覆咀嚼，還可以伴隨信的主人，在時光的隧道裡穿越半個世紀的春秋，又在歲月的長河裡讓記憶游回童年。

那天，我整理雜物，在一個存放「珍藏」的小櫃子裡，一個陳舊的大信封闖進了我的視線。打開信封，從裡面抖出一堆疊成小方塊的信件。發黃的信紙上，是一行行稚嫩卻又工整的文字，隻言片語間寫滿一個年幼女孩對父母的傾訴和思念，也記下了一段碎片式的童年時光。

翻開那一頁頁整齊折疊的信箋，讀著那個童真女孩對父母事無巨細的日常碎念，那些仿如隔世的塵封記憶，瞬間又被拉了回來。那一刻，像是透過一枚時光放大鏡，在鏡片下，我找回了模糊記憶裡那些精細而又清晰的條紋，重拾了被遺忘了的瑣碎點滴。

我的童年，有幾年是離開父母，與外公外婆生活在一起的。

當年，媽媽在大學裡任教，爸爸在廣州市外的一個小城工作，我從小就跟著媽媽在大學的校園裡生活。六○年代末期，一股知識分子接受再教育的浪潮，把媽媽所在高校的老師都發送到粵北山區的「五七幹校」。當時，媽媽決定把學齡前的我留給在廣州的外婆照看，從此，我開始了幾年備受外公外婆百般呵護，卻又沒有父母在身邊的童年生活。那時候沒有電話，更沒有當今秒間發送的微信 ，父母把他們對女兒的牽掛，都化作信箋上一句句情深意切的叮囑。當然，信是寫給識字的外婆的，每次收到父母的信，外婆都會一字一句讀給我聽，那是我最開心的時光。

媽媽的來信總會有兩部分，一部分是講述她在與大學校園有著天壤之別的廣闊天地裡的趣聞樂事，艱苦的歷練裡夾著從未有過的野趣：住茅棚、上山開荒種地的同時，也嘗到了摸田螺、捉黃麂的歡樂；每天過著不用動腦的體力勞動生活，讓她還長胖了……。

我知道，這些話都是說給外婆聽的，那是一個女兒對擔心著她的母親的一種撫慰。信的另一部分，當然就是寫給我的，簡單的問候，反覆的叮囑，凝聚著一名母親對異地幼女的百般牽掛。

那時候的我，還不至於有足夠的能力拿起筆寫信。所以，外婆回信時，就把我要對媽媽說的話代筆轉告了。（上）