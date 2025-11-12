我的頻道

一張班組照

王曉革
這張照片是我進廠以後不久拍的，那時本人還是一個每月拿著十六塊錢人民幣的學徒工。

先從照片說起吧，它可是我們銑工組一張難得的「全家福」（見圖），也是先進班組照。前面一排除了右一以外，全是元老，中間手持錦旗的是組長L師傅，他的右側是副組長X師傅。起初帶我的是個女的，中間一排左四，小H師傅。沒過多久，在她上了七二一大學以後，換成老H師傅，前排左二，一跟就是幾年。另有幾人是一同進廠的師兄弟，有最後一排左二的W君、左三X君、右一G君，還有中間一排左三的L女士。

這裡不能不提一下G君，天底下竟有這樣的巧事。G君是我小學同班同學，升了中學兩人還在一個學校，但是不在一個班了，後來他隨父母去了外地幹校，直到中學畢業前夕這才回京參加分配。我在另一所中學畢業後進廠，偶然得知他也分到這裡，而且兩人還是同一車間同一班組，又在一起了。

說了半天，應該說說我們車間是幹什麼的了。因為我們是軍工車間，專門生產蘇式十四點五毫米雙筒高射機槍的某個部分，把十四點五倒過來講就是五四一，這就是車間代號的由來。記得生產忙時，食堂大師傅還曾直接把飯送到車間，吃完就幹。據說，當年生產的這種高射機槍主要用於援越，與三七高炮組成低空火力網，如今早就淘汰了。

最後說下照片中的我在哪兒，最後一排中間便是。

