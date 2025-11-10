我的頻道

我的私人小裁縫(下)

舒怡然

夏天到了，女孩子的心就跟長草了似的，總惦記著添幾件時髦的行頭，這時便又想起了小裁縫。

有了上回的教訓，這次我先去買來一本日本時裝書，裡面有不少流行款式，然後拿著書和布料來找小裁縫。他一見到我，喜出望外，大概是因為上次的褲子沒做好，心中有愧，他馬上說要給我打折。我讓他先別急著談價錢，用心把這幾件連衣裙做好了，再說價格不遲，他胸有成竹地說沒問題。

等到取貨那天，我比小裁縫還緊張，生怕他搞砸了，白白浪費掉這麼多時間。小裁縫這次真沒讓我失望，他做的三條裙子和時裝書上的式樣相差無幾。他站在高台子後面，臉上露出心滿意足的微笑，彷彿在欣賞自己完成的作品，頗有成就感的樣子。

我穿著他做的連衣裙到辦公室，女同胞們圍著我評頭品足，她們還以為是哪家時裝店推出的新款，個個讚不絕口，都爭著讓我介紹她們認識小裁縫。小裁縫自然樂得合不攏嘴，一間小裁縫店一下子就火了，他的生意日漸興隆，雇了好幾個打工仔踩縫紉機。才兩三年的功夫，小裁縫便成了花園路上的小老闆。

時至一九九三年，北京的時裝店如雨後春筍般遍地開花，蒙妮莎、羅曼、夢丹妮……，這些浪漫的洋名字令人目不暇接，我也很少去找小裁縫做衣服了。一次偶然路過他的店鋪，發現以前那幾個打工仔都不見了，只剩下他愛人在店裡忙忙活活，大概生意確實很慘淡。小裁縫看上去有些失落，說準備做大宗生意，比如校服制服之類的產品，但那需要很大的投資。

一九九六年暑假我從美國回去探親，特意去了一趟他的那間裁縫店，令我大吃一驚。小裁縫終於如願以償，他把醫學院旁邊的一排平房全部租下來，變成了縫紉車間，做起了服裝加工生意，他愛人則成了名副其實的車間主任，兩人的夫妻店開得紅紅火火。

小裁縫臉上又露出那種志得意滿的神情，他說現在已經很少接個人的活計，因為訂單太多，都做不過來。說完他馬上補了一句：「要是您想做衣服，盡管拿來，我會盡力的。」看他那麼真誠的樣子，我心中一動，難得小裁縫還念著昔日的「老客戶」。

在美國逛Mall，每每看到多如牛毛的服裝時，我便情不自禁地想起他，這裡面說不定就有小裁縫製作的產品呢。花園路上一間不起眼的裁縫店，雖名不見經傳，卻以自己的方式走向世界，這個世界看似如此之大，實則又是如此之小。歲月匆匆逝去，改變的東西太多了，唯有這份美好的記憶是恆久不變的。

