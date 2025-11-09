我的私人小裁縫(上)

他人長得結結實實，憨厚的臉上一雙不大不小的眼睛，透著小生意人的狡黠，但當他偶爾向你一笑的瞬間，又顯得那麼誠實可愛。去國多年，記憶中的故人多半面影模糊，唯獨對他——花園路上的小裁縫，依然清晰如昨。說起來，他可真算得上我的私人小裁縫了。

如果不是因為那條泥濘的花園路，我也未必會結識小裁縫。夏季遇上陰雨連綿，公寓門前的花園路變得像個泥沼窪地，騎自行車根本行不通，我不得不另闢蹊徑。偶然間發現了一條小路，穿過一排低矮的違章建築，繞到北醫校園，出校門就到了花園路西端。就在這條彎彎曲曲的小路上，我撞見了一家門臉不大的裁縫店。

推開墨綠色木門，屋角端坐著一個年輕女人，正全神貫注地踩縫紉機，她旁邊小凳子上坐著一個三、四歲的小男孩，低頭擺弄著一個木頭玩具。屋子另一側有個高台子，台子後面站著一名三十來歲的男子，我眼前不禁一亮，這不是香港 演員劉青雲嗎？那陣子正在熱播劉青雲主演的連續劇，我很喜歡他的表演風格，質樸本真不露聲色，他演的角色常常令人忍俊不禁。眼前這個小裁縫簡直就是劉青雲的翻版，想不到天底下竟有長得如此相像的人呢。

小裁縫是京郊平谷人，他的店面後邊連著一間小屋子，那就是他們的家，一個看上去不乏溫暖的小窩。他愛人在店裡給他打下手，踩縫紉機、碼邊、釘鈕扣、熨燙衣服，這些雜七雜八的活全是她的事。

我一直也沒問過他叫什麼名字，每次去他的店裡，他總是對我點頭微笑，算是見面禮。接下去就是討論做衣服的事，好像他的名字於我來說也並不重要了。

我說想做條褲子，問他需要多少布料，他上下打量了我一番，告訴了我個數字。其實我只是想試探一下他的做工和手藝。等我拿著一塊化纖布料回到他的小店，他很認真地量了我的身長和腰圍，一副蠻有經驗的樣子，說三天以後來取貨。

到了第三天，我迫不及待地趕到店裡，他從牆角的衣櫃裡拿出褲子，遞給我說：「回去試試，不合適再回來。」我回到家一試，氣得都想笑了，簡直就是一條完美的孕婦服。等我再回到店裡，他好像早就做好了心理準備，滿臉堆笑地說：「哪裡不合適，可以改。」我氣呼呼地說，「怎麼改呀？明明是一尺八的腰圍，你居然給做成兩尺的了。」

「啊，是這樣的，有些顧客喜歡寬鬆一點，她們怕發胖，總是要我比實際量的尺寸再肥出來一點。第一次給您做活，還不大了解您的喜好，下次肯定不會發生這種事兒了。」說這番話時，他滿臉誠懇和愧疚。

有什麼法子，只好由他改了，總得給別人糾錯的機會不是。褲子是改好了，不過有好長時間，我都不敢再找他做衣服了。