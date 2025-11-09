我小時候，父母都在湘中的農村教書，那時很少有水果吃。鄉下的購物渠道就是供銷社，供銷社不賣水果，最多可以買到一兩種水果乾，如柿餅、紅棗。原因是交通落後，外地的果子運不進來，當然，更重要的一點是，農村生活水平低下，買不起水果。只有在農村集市可以買到當地產的水果，如桃子、李子、梨子、柚子等，只是大都品種不好，並不好吃。

及至我稍大點，我們那邊的農村開始種西瓜 了，家裡就買西瓜給我們消暑。西瓜賣期短，父親批量購買，一次就是數十個，賣瓜人用籮筐挑過來，西瓜滾得滿地都是，節省著可吃上一個暑期。後來有人從近鄰的縣裡販賣橘子過來，最好吃的品種叫「雪峰蜜橘」，父親也是批量地買，一次幾十斤，細水長流地要吃上一段時間。

到我上大學時，已是上世紀七○年代末、八○年代初了，我們吃水果的情況依然變化不大，買得多的基本上就是西瓜與橘子兩種。那時，我們家四兄妹，我與弟弟、大妹妹都上大學了，只有小妹妹還在家裡上中學。放暑假回家，父親抓住季節，買進上百斤西瓜存放，盡量讓我們假期裡多吃點。只是橘子最早要到十月份才有賣，而我們都上學去了，父親還是批量地買，存放在家裡等我們放寒假回家來吃。

但是，橘子的儲存時間是非常有限的，特別是這「雪峰蜜橘」，皮薄，糖分高，水分多，收不了多久就會爛的，怎樣才能延長存放時間？父親遇上了難題。那時沒有什麼保鮮條件，中國大陸的老百姓尚不知冰箱為何物。

父親最初是一個個用報紙包好，存放於陰涼處，要經常打開紙包，小心地檢查橘子有沒有變壞，但這種保鮮辦法是保不了多久的。不知父親從哪裡得到一種辦法，用松樹的葉子松針（我們當地叫「樅鬚子」）保鮮。父親找人幫忙得到松針，在一個籮筐裡邊鋪一層松針，放一層橘子，鋪一層松針，放一層橘子……。父親在信中告訴我，待我們放假回家，就可以吃到保鮮的橘子。

寒假到家，父親果然拿出了他保存了兩三個月的橘子給我們吃。橘子終於保存到我們回來了，父親心情格外舒暢，歡喜中有些興奮。此時的橘子外表呈深黃色，摸在手裡有些柔軟，已經是熟得不能再熟了，放入口中，入口即化，甜汁滿口。父親看著我們吃，感覺得到他心裡似乎如吃了蜜一般。

我們說：「爸爸您也吃吧。」父親說：「我吃了不少了。」媽媽一旁說：「你爸爸為了保管好這些橘子，真是費盡了心。他周末回到家第一件事，就是檢查橘子，將橘子一個一個翻出來，看有沒有變壞了的，還不准別人插手幫著檢查。」

父親說，橘子很不好保存，爛了一些，那些快要爛的，他們就把它吃了，留下來的已不到原來的一半了。我很感慨，錢鍾書先生說過，世間有兩種吃葡萄的人：一種人是先盡好的吃，另一種人把好的留到最後吃。第一種人每吃一顆都是吃剩下的葡萄裡最好的一顆，第二種人每吃一顆都是吃剩的葡萄裡最壞的一顆。第一種吃法只有回憶，第二種吃法留有希望。父親就成了這後一種吃葡萄的人，不同的是，那剩下的最好的，不是留給了他自己，而是留給了我們，這就是他的希望所在。

父親帶我參觀他的橘子儲存處。在房間的床角頭，是房間裡最為陰涼處，父親把旁邊的東西移開，露出了一個籮筐。他深深地彎下腰去，整個頭都幾乎伸進了籮筐裡，一隻手搭在籮筐邊，另一隻手伸進去，摸索著拿出一個橘子，說：「這個也快熟爛了，要抓緊吃掉。」他說話有點氣短，他已有心血管方面的疾病。

我接過父親手中的橘子，心裡不免一顫，保留下來的這些橘子，凝結了父親多少的心血啊。我勸父親明年不要再留了，太費神費勁了，父親笑笑說：「這有什麼難？我要看看還有沒有更好的保存方法，明年爭取能多留點給你們吃。」

如今，父親已離開我們二十餘載了，母親也在一年多前去世，他們留給我們的，都化作了難忘的記憶。唉，人世間那些山珍海味，怎能比得上父母留給你的那些平常之物更值得回味？