魏世昌
專科一年級時，我遇見了斌哥，他是我的級任老師，也是專業科目的指導者。與一般只照課本授課的老師不同，斌哥來自業界，帶著滿滿的實務經驗。他的教學風格開放，總是邊講解邊實作，讓我們在學習基礎知識的同時，也能立即動手操作，知識因此不再是抽象的理論，而是能夠靈活應用的工具。

當我們逐漸掌握基礎後，斌哥更進一步替我們接洽外面的實際案子，這些案子沒有標準答案，必須將學過的技術真正融會貫通，遇到問題也得自己想辦法解決。

過程中，我們就像是一群準備走進社會的年輕專業人員，不僅收穫了難得的實戰經驗，也因此獲得額外收入。對當時的我們來說，這不只是課堂的延伸，更是一種開放學習與應用的實踐。

我還記得那個年代，網際網路才剛起步，還得用數據機撥接上網。斌哥帶著我們學習架站、設計網頁，並上傳到伺服器，這些在當時看來新鮮又陌生的嘗試，卻因為有他的引導而變得自然可行。我甚至現學現用，參加了全國大專院校的網頁設計比賽，還意外獲得了佳作。那一刻，我第一次深切體會到，當學習能夠自由開展並與現實連結時，知識就能轉化為改變自己的力量。

多年後回望，斌哥對我的影響從未淡去。他的教導不只是課堂上的知識，更是一種「解決問題的態度」與「勇於實踐的精神」。在我日後的工作中，每當面對新的挑戰，我想起斌哥，想起他帶領我們一步步把理論轉化為實務的過程。

「師者，所以傳道、授業、解惑也」這句話，在斌哥身上得到了最貼切的詮釋。正如行為主義大師史金納所說：「教育是：把學校所學的東西忘光了以後，還留下來的東西。」多年過去，我所記得的不只是課本上的知識，而是斌哥給予的啟發與勇氣。

前幾年得知斌哥驟然離世，那一刻心中滿是悵然與不捨，回想起當年的課堂與笑聲，彷彿仍在眼前。能在求學路上遇見這樣的良師，是我一生的幸運。斌哥教我的，不只是一門專業，更是一種面對人生的態度。

老師是人生路上最常遇見的引路人，他點燃我們追求知識與生命意義的火苗，讓我們開自己的門，走自己的路。這樣的老師，永遠值得懷念與感謝。

