三十年前紐約選舉局經歷

由於我做的是文字把關的文案工作，部門負責人允許我可以在家工作，但是卻有一些特別的要求：凡經我手的資料，都不准任何人閱讀或觀看；而且，這些資料處理前和處理後都不能用電傳、掃描或電郵接收、回覆或傳遞，也不能透過郵局或快遞之類遞送。

我當時有點納悶，這樣如何遠距離工作呢？沒等我反問，悉心的主任莞爾告訴我，他們有專職信使負責此項工作，為了保密，他們每天有人專送文件，隨叫隨到。程序是：文件交接前，辦公室會給我打電話確保我在家等待，然後專人上門送密封資料，我收件後拆封簽字；每天校驗工作完畢後，打電話通知信使上門取件，當面密封簽字，辦公室收件後再打電話告訴收訖，一天工作完畢。

這樣的工作乍聽新奇而神祕，但內容卻枯燥乏味，大都是審核某些表述不周的名詞、欠妥的語義，並糾正或潤色，另外有些翻譯初本雖然正確，但表述機械、乾澀或可讀性弱，要理順它們以便一般讀者能順利理解。這項工作雖然不像科技翻譯有成就感，也不像文學翻譯那樣有趣和有讀者緣，但是它對廣大華裔 選民選舉代表自己切身利益的候選人有幫助，其意義也不容小覷。

當然，工作中也有一些有趣的花絮。要當市議員或者選區代言人，候選人就要向選民敞開心扉，並告訴他們自己的履歷，這些人的宣言水平有高有低，有莊有諧，有文有野，也有的煞是有趣。

比如說，他們的自敘或自傳裡介紹自己的業績和理念各有套路，從成長經歷到如果當選後會做什麼的豪言壯語都百花齊放，有的炫耀高學歷，有的自述沒怎麼讀過書但有草根打拚經驗，有的甚至宣揚自己為民眾做事而無懼警察和當權者威脅。記得後來某個成了大人物的候選人，就在簡歷中炫耀自己因發動群眾抗爭而被警察逮捕的經歷。

其實，這些傳記甚至在當年都不算祕密，因為經我們和選舉局的手，不久就出版了選舉手冊，他們的英雄事蹟當年就面世跟所有選民見面啦。

此事雖然已經過去了好多年，但是回看歷史卻有幾分感慨。那時審核的候選人中，有些當年青澀的毛毛蟲後來都成了呼風喚雨的人物，有些風雲人物結局不美，另一些人物還在政壇沉浮。選舉似乎也是一面鏡子，透過這些光怪陸離也能使人參悟：人生如夢，不妨笑看它、看淡它。（下）